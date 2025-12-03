Экс-глава дипломатии ЕС Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

Tекст: Вера Басилая

Федерика Могерини заявила о своей готовности сотрудничать с властями в рамках расследования дела о мошенничестве и коррупции, связанного с программой подготовки молодых дипломатов ЕС. По информации газеты Messaggero, бывшая глава евродипломатии дала подробные объяснения следователям Европейской прокуратуры, касающиеся создания Дипломатической академии ЕС, передает РИА «Новости».

Могерини также отметила, что предоставила следствию всю необходимую информацию по запуску Дипломатической академии ЕС и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. Следствие касается подозрений в мошенничестве при финансировании одной из образовательных программ Евросоюза.

Ранее бельгийская полиция задержала Федерику Могерини в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции.

Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЕС за то, что он игнорирует коррупционные скандалы внутри своих структур.