    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    Американские стартапы начали работу над затемнением Солнца
    На Украине сняли защиту с русского языка
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    Венгрия и Словакия решили подать в суд на ЕС за запрет нефти и газа из России
    В Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 22:35 • Новости дня

    Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Экс-глава дипломатии ЕС Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила о намерении оказать содействие расследованию по делу о коррупции, подчеркнув поддержку работе судебной системы.

    Федерика Могерини заявила о своей готовности сотрудничать с властями в рамках расследования дела о мошенничестве и коррупции, связанного с программой подготовки молодых дипломатов ЕС. По информации газеты Messaggero, бывшая глава евродипломатии дала подробные объяснения следователям Европейской прокуратуры, касающиеся создания Дипломатической академии ЕС, передает РИА «Новости».

    Могерини также отметила, что предоставила следствию всю необходимую информацию по запуску Дипломатической академии ЕС и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. Следствие касается подозрений в мошенничестве при финансировании одной из образовательных программ Евросоюза.

    Ранее бельгийская полиция задержала Федерику Могерини в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЕС за то, что он игнорирует коррупционные скандалы внутри своих структур.

    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    @ Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС, сообщила французская газета Le Monde.

    Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.

    Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.

    Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.

    Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством.

    «Сегодня я заявляю о выделении 15 млн евро, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.

    Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.

    Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.

    Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 07:05 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Либеральный мировой порядок отступает под натиском многополярной конкуренции, по мере роста конфликтов демократии, похоже, приходят в упадок, а новая история – это мир хаоса, считает президент Финляндии Александр Стубб.

    «Мы живем в новом мире хаоса. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конъюнктурные сделки, похоже, важнее соблюдения международных правил. Конкуренция великих держав возвращается, поскольку соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики», – пишет он в статье для Foreign Affairs.

    По его мнению, формируется трехстороннее противостояние между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом.

    «Выбирая между укреплением многосторонней системы и стремлением к многополярности, глобальный Юг определит, будет ли геополитика следующей эпохи склоняться к сотрудничеству, фрагментации или доминированию», – прогнозирует Стубб.

    Он считает, что следующие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед, поэтому у западных стран еще остается шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу, последовательности и сотрудничеству.

    «Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, миру грозят еще более серьезные конфликты», – предупредил финский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стубб в мае пытался убедить американского президента Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы». Также Стубб заявлял, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом. В ноябре финский президент выразил надежду на возобновление контактов с Россией.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:36 • Новости дня
    Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб

    Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии движение без навигационных пломб

    Tекст: Вера Басилая

    Передвижение грузовых автомобилей из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб, следует из постановления белорусского Совмина.

    Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».

    Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.

    Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.

    Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.

    Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

    Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.

    Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Вена, Осло, Берн и Брюссель воспротивились выходу Киева из Оттавской конвенции

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу на 22-м совещании государств-участников в Женеве указала на растущие угрозы из-за стремления стран подорвать глобальный запрет противопехотных мин.

    Изуми Накамицу отметила, что Оттавская конвенция – один из самых успешных  гуманитарных договоров о разоружении, когда-либо принятых международным сообществом, но в настоящее время он находится под растущим давлением, пишет портал Ednews.

    Пять европейских государств: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия уже  предприняли шаги по выходу из договора, а одно из них, Украина, в середине июля официально уведомило ООН о намерении приостановить выполнение ключевых обязательств. Этому предшествовал указ, подписанный 29 июня, в котором в качестве причины решения было указано «чрезвычайное давление» конфликта.

    Накамицу подчеркнула, что «в конвенции нет положений о приостановке», так как правовая база договора не предусматривает оснований для приостановки выполнения обязательств даже в военное время.

    Несколько государств, включая Австрию, Бельгию, Норвегию и Швейцарию, уже подали официальные возражения против просьбы Киева, и все больше делегаций выразили обеспокоенность.

    «Мы признаем возросшую обеспокоенность по поводу безопасности со стороны некоторых государств-членов ООН и государств-участников Конвенции, но мы утверждаем, что защита целостности норм гуманитарного разоружения необходима именно в условиях растущих вызовов безопасности. Причина в том, что эти конкретные системы оружия... носят дискриминационный характер», – заявила Накамицу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявляла, что решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызывает обеспокоенность. В июле украинские власти одобрили  выход из Оттавской конвенции.

    Соавтор доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина применяет запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, самостоятельно производит такие боеприпасы. Он же отверг возможность приостановки Оттавской конвенции Киевом.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Politico: Конфликт фон дер Ляйен и Каллас усилится из-за скандала в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Коррупционный скандал в Евросоюзе усугубит противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии ЕС Каей Каллас, сообщает Politico.

    По данным Politico, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас обострился на фоне коррупционного скандала в руководстве Евросоюза с задержаниями бывших чиновников, передает ТАСС.

    Издание ссылается на заявления европейских официальных лиц, указавших на то, что противники фон дер Ляйен могут использовать скандал для усиления давления на нее.

    Европейская комиссия и Европейская прокуратура ранее подтвердили проведение обысков бельгийской полицией и Европрокуратурой в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, колледже Европы в Брюгге и некоторых частных домах. В ходе операции были задержаны три человека, обвиняемые в махинациях с тендерами, включая заявку на обучение молодых европейских дипломатов в колледже Европы.

    Один из чиновников ЕС заявил, что оппоненты фон дер Ляйен будут использовать против нее любые случаи, как делали это ранее. Он также заметил: «Самый узнаваемый лидер ЕС – это фон дер Ляйен. Было бы несправедливо возлагать на нее ответственность за действия всех институтов».

    Госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач упрекнул руководство ЕС в двуличии, указав, что Брюссель учит других верховенству закона, хотя его собственные институты напоминают «криминальный сериал».

    Ранее сообщалось, что команда Каллас имеет непростые отношения с офисом фон дер Ляйен.

    В Бельгии задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини по делу о коррупции, что шокировало дипломатическую службу союза.

    Могерини ранее взяли под стражу по подозрению в мошенничестве с программой подготовки молодых дипломатов Евросоюза.

    Бывший генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

    Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о реакции альянса на заявление Владимира Путина о готовности Москвы отразить потенциальный удар НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

    Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:32 • Новости дня
    Бельгийская полиция освободила Могерини после задержания

    AGI: Могерини освободили после задержания по делу о коррупции

    Бельгийская полиция освободила Могерини после задержания
    @ Thierry Roge/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини, задержанная бельгийской полицией вместе с экс-генсеком Стефано Саннино по делу о коррупции, была отпущена на свободу.

    Экс-глава дипломатической службы Евросоюза и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини была освобождена после задержания бельгийской полицией, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство AGI.

    Могерини накануне задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции.

    Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино. Оба чиновника проходят по делу о коррупции в структурах Евросоюза. Подробности расследования и официальные обвинения пока не разглашались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Евросоюз за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине

    Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью СМИ отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

    Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

    Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.

    Комментарии (0)
