Военкомы на Украине сбили велосипедиста и попытались его мобилизовать

Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

«Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

«Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск».

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.