МИД Таиланда опроверг дискриминацию россиян при пересечении границы
Министерство иностранных дел Таиланда подчеркнуло отсутствие дискриминации по отношению к россиянам при въезде в страну сухопутным, морским или воздушным способом.
Таиланд не вводил дискриминационных мер по отношению к россиянам и гражданам других государств при пересечении границы, передает ТАСС.
Представитель МИД Таиланда подчеркнул, что для россиян не действуют специальные ограничения при въезде по суше, морю или через аэропорты. Он заявил: «Министерство иностранных дел Таиланда хотело бы пояснить, что таиландское правительство не проводит политики дискриминации в отношении граждан какой-либо страны при въезде в Таиланд, будь то по суше или любым другим способом».
Кроме того, таиландские власти опровергли информацию о запрете на въезд для туристов, ранее посетивших Камбоджу. Дипломатический представитель МИД отметил, что ограничения, связанные с посещением Камбоджи, также отсутствуют. По словам представителя ведомства, Таиланд остается открытым для иностранных туристов, независимо от их маршрута и предыдущих посещённых стран.