Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
Центральное разведывательное управление США поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
Флинн написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией... Наше ЦРУ в сговоре с MI6 и другими в разведывательном сообществе ЕС. Эти и иные поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят бесконечной чертовой войны», передает РИА «Новости».
Бывший советник напомнил, что военные кампании США в Афганистане и Ираке длились 20 лет и обошлись стране в триллионы долларов, а также обернулись значительной потерей престижа. Флинн обратился к Трампу, призвав его вмешаться в ситуацию в Восточной Европе, чтобы изменить курс Вашингтона.
По его словам, американское общество больше не готово поддерживать политику расходов на «мелкого диктатора», который арестовывает оппозиционеров, в том числе в своей парламентской Раде и СМИ.
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.