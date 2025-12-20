В Сумской области уничтожен участвовавший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Командир роты из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ капитан Александр Соколовский был уничтожен в Сумской области, передает ТАСС.

По данным российских силовых структур, он принимал участие во вторжении на территорию Курской области. Собеседник агентства пояснил, что Соколовский был добровольцем с начала так называемой антитеррористической операции на Украине, воевал в составе нацбата «Днепр» и был ликвидирован на теткинско-глушковском направлении.

Также, как сообщили в силовых структурах, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин проводит «чистку» среди офицеров, отправляя неугодных на штурмовые позиции.

Фокин, по данным силовых структур, вместо решения проблем бригады, занимается саморекламой, введением ритуалов и продвижением своих родственников на высокие должности. Офицерские места, освободившиеся в результате этих «чисток», отдаются бойцам из запрещенного в России формирования «Азов».

Ранее отмечалось, что после назначения Фокина командиром 125-й бригады, он дистанцировался от управления подразделением и больше времени уделял соцсетям и самопиару.

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ внедрили фашистское приветствие после назначения новым командиром майора Владимира Фокина.

