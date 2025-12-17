Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов: Бригады морпехов начали переходить на структуру дивизионов
Начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру, заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.
«В Военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру», – цитирует Белоусова ТАСС.
Он добавил, что уже две бригады сейчас переформировываются в дивизии. В 2026 году та же процедура предстоит еще двум бригадам.
До этого Белоусов пояснял, что планы Североатлантического альянса предусматривают готовность к возможному военному столкновению с Россией к 2030 году.