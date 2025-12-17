  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 14:53 • Новости дня

    Белоусов: Бригады морпехов начали переходить на структуру дивизионов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру, заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    «В Военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру», – цитирует Белоусова ТАСС.

    Он добавил, что уже две бригады сейчас переформировываются в дивизии. В 2026 году та же процедура предстоит еще двум бригадам.

    До этого Белоусов пояснял, что планы Североатлантического альянса предусматривают готовность к возможному военному столкновению с Россией к 2030 году.

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    16 декабря 2025, 21:06 • Новости дня
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    @ U.S. Army/Spc. Andrew McNeil/22nd Mobile Public Affairs Detachment

    Министерство обороны США рассматривает план радикальной перестройки системы военного управления, который может привести к одному из крупнейших перераспределений полномочий в американских вооруженных силах за последние десятилетия. Инициатива готовится по поручению главы Пентагона Пита Хегсета и направлена на сокращение числа высших штабов и генералов, а также на смену стратегических приоритетов США.

    Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, план предусматривает понижение статуса сразу нескольких ключевых командований – Центрального (CENTCOM), Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Предполагается, что они будут подчинены новой структуре – Командованию международных операций США (U.S. International Command). Таким образом администрация Дональда Трампа намерена ускорить уход от прежней модели активного военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе, пишет The Washington Post .

    Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн представит этот вариант реформы министру обороны в ближайшие дни. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о предварительных обсуждениях, а официальных решений пока не принято.

    Отдельным блоком плана является объединение Северного и Южного командований США, отвечающих за операции в Западном полушарии. На их базе предлагается создать новое Командование Америк (Americom). Ранее также обсуждалась идея формирования Арктического командования, однако от нее, по данным источников, решили отказаться.

    В случае реализации реформы общее число боевых командований США сократится с 11 до восьми. Это позволит уменьшить количество четырехзвездных генералов и адмиралов, напрямую подчиняющихся министру обороны. В структуре сохранятся Индо-Тихоокеанское, Киберкомандование, Командование специальных операций, Космическое, Стратегическое и Транспортное командования. План соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной на этой неделе, где говорится, что «эпоха, когда США, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, закончилась». По словам одного из высокопоставленных представителей Минобороны, нынешняя система управления войсками демонстрирует признаки «износа» и требует срочных изменений для ускорения принятия решений.

    В то же время в Конгрессе США реформа вызывает обеспокоенность. Законодатели потребовали от Пентагона представить детальный план с оценкой расходов и последствий для союзников США. До выполнения этого требования финансирование реорганизации может быть заморожено как минимум на 60 дней.

    Критики инициативы предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить способность командований действовать на местах. Бывший министр обороны США Чак Хейгел отметил, что глобальная обстановка становится все сложнее, а укрупнение структур может снизить способность армии предотвращать кризисы на ранней стадии.

    Окончательное решение по реформе должны принять министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. Если план будет одобрен, изменения будут закреплены в Объединенном плане командования – ключевом документе, определяющем архитектуру управления вооруженными силами США.

    Ранее Конгресс США намеревался запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Евтухов сообщил о передаче 19 кораблей и трех подлодок ВМФ РФ в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    16 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    16 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Спрятавший боеприпасы ВСУ мальчик из Курской области получил благодарность от Героя России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров вручил награды двум детям за проявленное мужество: пятилетнему Толе Минашкину медаль была вручена посмертно, а одиннадцатилетний Сергей Щеглов получил благодарность за смелый поступок на освобожденной территории.

    Курск во вторник посетил руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, сообщает Telegram-канал «Секундочку». Он вручил благодарность 11-летнему Сергею Щеглову из села Казачья Локня Суджанского района. Школьник с семьей находился на территории села Казачья Локня Суджанского района, которое семь месяцев контролировалось ВСУ, и Сережа, найдя боеприпасы украинских военнослужащих, сумел спрятать их и впоследствии передать бойцам российской армии.

    В рамках поездки Сергей Петров также встретился с матерью пятилетнего Толи Минашкина, погибшего при обстреле городского пляжа в июле. Полине Минашкиной была передана ведомственная медаль «Доблесть и отвага», которой ребенок награжден посмертно. В Следственном комитете подчеркнули, что подвиги и мужество детей из Курской области навсегда останутся в памяти страны.

    Напомним, в июле Толя Минашкин закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж.

    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    16 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    ООН потребовала защитить от пыток российских военнопленных на Украине

    В ООН призвали обеспечить защиту российских военнопленных от пыток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк публично призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    На межсессионном заседании Совета ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что с середины ноября ООН провела беседы с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящихся под стражей на Украине. Он заявил: «Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей».

    Как передает ТАСС, Тюрк отметил, что некоторые российские солдаты в плену жаловались на жестокое обращение именно на этапах транспортировки. Он особо подчеркнул требование к властям Украины о немедленном принятии мер, чтобы следовать международным правовым стандартам по отношению к военнопленным.

    По словам комиссара, ООН продолжает мониторинг ситуации и ожидает прозрачности со стороны Киева в деле соблюдения прав человека в отношении всех задержанных.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного. Также украинские спецслужбы угрожают расправой жене пленного бойца РФ Елене Фроловой за отказ от сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


    17 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил о росте возможностей российской армии

    Путин: Возможности российской армии постоянно развиваются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России подчеркнул, что опыт, полученный вооруженными силами в ходе спецоперации на Украине, позволяет усиливать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

    «Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что возможности российской армии постоянно расширяются.

    Ранее Путин заявил о разгроме элитных соединений ВСУ на Украине.

    Он также назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    17 декабря 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона»

    Путин: Испытания «Буревестника» и «Посейдона» прошли успешно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».

    Глава государства подчеркнул, что благодаря ядерной энергетической установке эти системы сохраняют статус уникальных и не имеющих аналогов в мире, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «Буревестник» и «Посейдон» обеспечивают стратегический паритет, безопасность и устойчивые позиции России на глобальной арене на десятилетия вперед. По его словам, дальнейшие работы над совершенствованием обоих комплексов будут продолжаться.

    «Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», – заявил президент.

    В ноябре Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.

    Спикер МИД России Мария Захарова объяснила создание «Буревестника» ответом на действия НАТО.

    17 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту

    Белоусов: План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен

    Tекст: Валерия Городецкая

    План комплектования, установленный на этот год для Вооруженных сил России, был перевыполнен, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    «На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», – подчеркнул он, отдельно отметив командование и личный состав объединенной группировки за профессионализм и стойкость, передает ТАСС.

    По словам Белоусова, две трети новых контрактников составили молодые люди в возрасте до 40 лет, а более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность представителям военных округов, полномочным представителям президента и главам регионов за успешное исполнение работы по комплектации.

    Глава Минобороны отметил, что теперь ВС России необходимо сосредоточить усилия на привлечении молодежи до 35 лет для работы с беспилотными системами. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», – заявил министр.

    В июле лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России.

    17 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Путин призвал высокими темпами продолжать модернизацию Вооруженных сил

    Путин: Модернизацию Вооруженных сил нужно продолжать высокими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации Вооруженных сил должна вестись качественно и быстрыми темпами, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Он отметил, что на первом месте стоит выполнение новой Государственной программы вооружений на 2027–2036 годы, подготовка которой уже проводится, передает ТАСС. Необходимо учитывать опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике и современные военные технологии.

    Особое внимание, по его словам, должно быть уделено системам противовоздушной и противоракетной обороны, средствам управления радиоэлектронной борьбой, а также беспилотным комплексам.

    Путин отдельно поручил в ускоренном порядке внедрять в войска робототехнику и технологии искусственного интеллекта. Он отметил необходимость внедрения в войска информационных технологий, новых материалов и автономных боевых комплексов. Президент подчеркнул, что российская армия должна и далее оставаться технологическим лидером.

    Ранее Путин заявил о росте возможностей российской армии.

    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

    17 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Белоусов сообщил о росте поставок вооружения для армии России

    Белоусов: Поставки боеприпасов, техники и вооружения в войска возросли на треть

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок в войска основных образцов вооружения, военной техники и боеприпасов за текущий год увеличился на треть по сравнению с прошлым годом, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что ритмичные поставки вооружений и техники имеют ключевое значение для успешного выполнения боевых задач, передает ТАСС.

    Он также отметил, что несмотря на высокий уровень боевых действий, обеспеченность объединенной группировки войск не только не снизилась, но даже увеличилась на шесть процентных пунктов, достигнув 92%. В подразделениях на передовой этот показатель вырос до 80%.

    По словам министра, практически полностью закрыты основные потребности подразделений в самолетах, вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла и медицинской технике. Особое внимание было уделено вопросу артиллерийских снарядов, проблема нехватки которых, по словам Белоусова, в значительной степени решена.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о беспрерывных поставках беспилотников и ракет в войска.

