Шойгу заявил о тревоге из-за милитаризации Тайваня и Филиппин

Шойгу: Политика США по милитаризации Тайваня и Филиппин беспокоит страны региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, политика США по милитаризации Тайваня и Филиппин вызывает обеспокоенность, как у России, так и у всех стран региона, передает ТАСС.

По словам Шойгу, на встречах с руководством Лаоса в первую очередь обсуждались вопросы обеспечения как региональной, так и страновой безопасности, а также влияние наднациональных структур на архитектуру асеаноцентричной безопасности.

Шойгу отметил, что попытки разрушения этой архитектуры предпринимаются различными блоками, явно не нацеленными на развитие дружественных отношений с АСЕАН и Россией. «Конечно, речь шла о выстроенной архитектуре асеаноцентричной безопасности и о попытках вмешательства или разрушения этой архитектуры разными блоковыми структурами, явно не настроенными на дружеские отношения как с АСЕАН, так и с Россией. Я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты», – подчеркнул глава СБ РФ.

Он заявил, что проводимая США политика милитаризации Тайваня и Филиппин не может не вызывать обеспокоенность у стран региона и у России. Шойгу отдельно акцентировал внимание на ситуации в Японии, указав на «стремительное продвижение к пересмотру взглядов» по вопросам обороны. В частности, решение Японии увеличить финансирование сферы обороны до 2%, и сделать это на два года раньше, вызвало у него вопросы о причинах такого ускорения.

По словам Шойгу, процессы милитаризации в регионе отмечаются достаточно активной и динамичной тенденцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу прибыл в Лаос для переговоров. Министр обороны России выразил благодарность Лаосу за поддержку участников СВО.