    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера Венесуэлы военными США
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 14:46 • Новости дня

    Шойгу заявил о тревоге из-за милитаризации Тайваня и Филиппин

    Шойгу: Политика США по милитаризации Тайваня и Филиппин беспокоит страны региона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политика, которую проводят США по милитаризации Тайваня и Филиппин, беспокоит как Россию, так и все страны региона, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, политика США по милитаризации Тайваня и Филиппин вызывает обеспокоенность, как у России, так и у всех стран региона, передает ТАСС.

    По словам Шойгу, на встречах с руководством Лаоса в первую очередь обсуждались вопросы обеспечения как региональной, так и страновой безопасности, а также влияние наднациональных структур на архитектуру асеаноцентричной безопасности.

    Шойгу отметил, что попытки разрушения этой архитектуры предпринимаются различными блоками, явно не нацеленными на развитие дружественных отношений с АСЕАН и Россией. «Конечно, речь шла о выстроенной архитектуре асеаноцентричной безопасности и о попытках вмешательства или разрушения этой архитектуры разными блоковыми структурами, явно не настроенными на дружеские отношения как с АСЕАН, так и с Россией. Я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты», – подчеркнул глава СБ РФ.

    Он заявил, что проводимая США политика милитаризации Тайваня и Филиппин не может не вызывать обеспокоенность у стран региона и у России. Шойгу отдельно акцентировал внимание на ситуации в Японии, указав на «стремительное продвижение к пересмотру взглядов» по вопросам обороны. В частности, решение Японии увеличить финансирование сферы обороны до 2%, и сделать это на два года раньше, вызвало у него вопросы о причинах такого ускорения.

    По словам Шойгу, процессы милитаризации в регионе отмечаются достаточно активной и динамичной тенденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу прибыл в Лаос для переговоров. Министр обороны России выразил благодарность Лаосу за поддержку участников СВО.

    10 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    10 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    @ Jana Rodenbusch/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.

    Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».

    На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.

    Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.

    «Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.

    Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.

    Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.

    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    11 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Польские спецслужбы задержали российского археолога по запросу Украины
    Польские спецслужбы задержали российского археолога по запросу Украины
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские спецслужбы задержали сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Б., по запросу Киева, сообщила радиостанция RMF FM.

    Сообщается, что ученого остановили на прошлой неделе, когда он следовал из Нидерландов на Балканы. Причиной задержания стали подозрения в его участии в археологических раскопках в Крыму, передает ТАСС.

    По информации радиостанции, Александр Б. отказался давать показания в прокуратуре Польши. Варшавский суд постановил арестовать археолога на 40 дней.

    В ноябре украинские власти заочно предъявили обвинение археологу, который проводил раскопки в Крыму. Официально имя не называлось, однако ряд украинских СМИ сообщают, что речь идет о сотруднике Эрмитажа, руководителе керченской археологической экспедиции Александре Бутягине.

    Ранее сообщалось, что доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины Алексей Толочко задержан СБУ за якобы «фальсификацию исторических фактов».

    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    11 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.

    Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

    Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.

    Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».

    Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».

    Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

    Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.

    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    10 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека

    Премьеры Британии и Дании призвали реформировать Конвенцию по правам человека из-за мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министры Дании и Британии Метте Фредериксен и Кир Стармер призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека, указав на необходимость обновления системы предоставления убежища на фоне новых миграционных вызовов.

    Датский премьер Метте Фредериксен и британский премьер Кир Стармер совместно выступили за реформу Европейской конвенции по правам человека, пишет Politico.

    Они заявили в совместной статье, что «нынешние правила по убежищу создавались для другой эпохи» и требуют пересмотра, чтобы отвечать современным вызовам массовой миграции. Политики подчеркнули, что миллионы перемещаются не только по причине угрозы жизни, но и ради лучшего будущего, и если не учитывать это, страдают как беженцы, так и страны, вынужденные быстро адаптироваться.

    Обращение премьеров прозвучало после обновления миграционных правил в ЕС, по которым датский жесткий подход к миграции становится новым стандартом для блока. Новые меры позволяют странам ЕС высылать отказников в предоставлении убежища, создавать центры обработки ходатайств за пределами блока и формировать хабы для высылки мигрантов вне ЕС. Британия также недавно провела реформу в аналогичном ключе.

    В среду ожидается встреча делегатов примерно 40 стран-членов Совета Европы в Страсбурге, посвященная вопросам миграции. Руководство Совета Европы выступает за сохранение роли Европейской конвенции как основного правового документа, но отмечает необходимость обсуждения трактовок, затрудняющих выдворение мигрантов, совершивших преступления. Глава организации Ален Берсе заявил, что пришло время обсудить эти вопросы в официальном формате Совета Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    10 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Президент «АвтоВАЗа» заявил о чрезмерном демпинге китайских авто на рынке

    Президент «АвтоВАЗа» Соколов: Демпинг со стороны автопроизводителей из Китая перешел границы

    Президент «АвтоВАЗа» заявил о чрезмерном демпинге китайских авто на рынке
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Демпинг со стороны китайских автопроизводителей на российском рынке превзошел все мыслимые границы, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов

    В интервью газете «Ведомости» Соколов отметил, что скидки на китайские автомобили в этом году доходили до миллиона рублей, что оказывает существенное давление на конкурентов. Тем не менее, Соколов отметил, что машины Lada даже в таких условиях остаются заметно дешевле китайских моделей.

    Президент «АвтоВАЗа» также подчеркнул, что на китайских производителей не влияют санкции, а ключевая ставка в Китае составляет всего три процента, что создает для них более выгодные условия. Кроме того, китайские власти предоставляют поддержку автопроизводителям, отправляющим машины на экспорт, что также сказывается на цене для российских покупателей.

    Соколов уточнил, что «АвтоВАЗ» не получает прямых грантов или докапитализации от государства. Основным инструментом поддержки рынка сейчас он назвал субсидирование процентной ставки по кредиту, однако такую меру считает, прежде всего, социальной поддержкой.

    По информации группы компаний «Рольф», более половины – 60% – новых машин, реализуемых в России, произведены китайскими марками. На долю Lada приходится 32% российского автомобильного рынка.

    В октябре китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России.

    В московском авиаузле отменили или задержали свыше 650 рейсов
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Казахстан сообщил о серьезных повреждениях устройства КТК украинским дроном
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины
    Портал «Грамота.ру» назвал слово года
    В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку

