Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.