В НЦ «Россия» наградили победителей Зеленой премии – 2025

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторы получили более 7 тыс. заявок от компаний, волонтерских и общественных организаций, активистов и блогеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году сумма премиальных составила 9,75 млн рублей, а призы распределились среди 34 лауреатов в 11 номинациях.

Вице-министр природных ресурсов и экологии Денис Буцаев отметил растущий интерес к конкурсу. «Год от года мы получаем большое количество заявок на участие в Премии... мы видим, что огромному количеству людей и организаций небезразлично чистое будущее нашей страны», – сказал он.

Первый зампред думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов на церемонии обратился к молодежи с напутствием. «Вы молодцы, и я думаю, что здесь неважно, в какой последовательности вы будете получать награды, но вы на правильном пути», – отметил он.

В направлении «Студенты» призеров награждал Фетисов, а в номинации «Внешние корпоративные проекты» награды вручила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, озвучив рост числа эко-туристов на 3 млн человек по сравнению с 2024 годом.

Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова сообщила, что премия стала финансовой поддержкой для волонтеров и экологических специалистов. Среди участников, отмеченных жюри, – проекты по технологиям замкнутого цикла, ликвидации разливов нефти, экотуризму и образовательным инициативам, призеры во всех ключевых номинациях и категории студентов. Награды получили компании, НКО, учебные заведения, корпоративные и отраслевые лидеры.

Среди партнеров премии перечислены ООО «Экомашгрупп», Сбербанк, ООО «Хартия», певица Нюша и другие. Победители и подробное описание проектов опубликованы на официальном сайте РЭО.