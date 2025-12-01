На III Всероссийскую премию «Служение» поступило более 61 тыс. заявок

Tекст: Валерия Городецкая

Итоги заявочной кампании на участие в III Всероссийской муниципальной премии «Служение» были озвучены организаторами на пресс-конференции в ТАСС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На соискание премии поступила 61 460 заявок – это втрое больше, чем в первом сезоне. Среди участников – как индивидуальные, так и командные проекты со всей страны.

Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что в этом году рост интереса обусловлен расширением номинаций и поддержкой со стороны муниципального сообщества. «Премия является частью системных решений, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным и направленных на повышение авторитета и престижа муниципальной службы», – заявил он. Среди новых номинаций появился блок, посвященный профессиональным кадрам и участникам СВО, а также учреждена специальная номинация «Единство народов – сила страны», прием заявок на которую стартовал сегодня и продлится до 18 января 2026 года.

Председатель Совета муниципальных образований Бурятии Станислав Гармаев подчеркнул значимость номинации, связанной с национальным единством, напомнив о ее влиянии на межнациональное согласие. В числе самых популярных номинаций оказались направления, связанные с развитием территорий и поддержкой инициатив на местах.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева сообщила, что премия «Служение» становится все более молодой и динамичной. Среди более чем 60 тыс. участников 66% – новички, причем возрастная группа 35–44 года теперь стала преобладающей. Самому молодому участнику 18 лет, самому старшему – 92 года.

Особое внимание уделяется номинациям для молодых специалистов, которые в этом году подали более 3,6 тыс. заявок. Врио главы города Чебоксары Станислав Трофимов отметил стремительный рост интереса среди нового поколения управленцев, а губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал об успехах региона и важности объединения муниципалитетов для эффективного развития территорий.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов обратил внимание на номинации для участников СВО, подчеркнув их лидерский потенциал в муниципальном управлении. Церемония награждения победителей премии «Служение» пройдет в апреле 2026 года в рамках муниципального форума «Малая Родина – Сила России».