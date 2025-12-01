Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.9 комментариев
РГР запустил сервис проверки номеров телефонов риелторов
РГР запустил сервис для онлайн-проверки телефонов аттестованных риелторов
Российская гильдия риелторов (РГР) создала сервис для онлайн-проверки номеров телефонов аттестованных риелторов, сообщили в объединении.
В Российской гильдии риелторов сообщили о запуске нового онлайн-сервиса для проверки действительности номеров телефонов аттестованных специалистов, передает РИА «Новости».
Для использования услуги достаточно ввести номер в специальное поле на сайте РГР и узнать, принадлежит ли он легально работающему риелтору.
В сообщении отмечается, что в поисковой строке кнопки »Проверь, кто звонил« указывается номер телефона. Если номер зарегистрирован в реестре – значит, звонил аттестованный специалист, который легально работает на рынке.
В организации объяснили, что новый сервис разработан для борьбы с мошенничеством, особенно в операциях с недвижимостью, где нередко манипулируют пожилыми людьми.
Поводом для создания ресурса стал ряд громких случаев, включая недавний иск певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры. В этом деле суд аннулировал сделку, признав, что продажа произошла под влиянием мошенников, и вернул право собственности Долиной.
Риелторы подчеркнули, что описанная ситуация стала поводом для роста подобных конфликтов: продавцы недвижимости, получив оплату, отказываются от передачи жилья, ссылаясь на мошенничество, а суды зачастую становятся на их сторону. В результате покупатели теряют и деньги, и жилье.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагает при отмене сделки по продаже квартиры ввести механизм залогового удержания недвижимости.
В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с ситуацией, когда продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что был введен в заблуждение или находился под давлением. Покупатели квартир лишались не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.
Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что не осознавала своих действий и стала жертвой мошенников.