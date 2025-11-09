Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, позиции российских военных в Северске Донецкой народной республики улучшились, несмотря на ожесточенные городские бои, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что российские подразделения смогли добиться успехов на этих участках фронта.

Пушилин отметил, что «мы видим, что тоже уже идут городские бои, мы видим тоже улучшения и там позиций наших подразделений». Кроме того, подразделения продвинулись между Красным Лиманом и Ямполем, а в самой южной части Ямполя зафиксировано продвижение российских сил.

Он подчеркнул, что несмотря на поступление подкреплений противника, российские войска продолжают деморализовывать его силы на данных направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен украинский военный заявил о нехватке продовольствия у подразделений под Ямполем. Пушилин отметил, что для ВСУ в Димитрове ситуация стала критической. Судьба украинских военных в Красноармейске и Купянске зависит от решений Владимира Зеленского.