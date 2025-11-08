В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством

Гладков: После атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пропал свет

Tекст: Вера Басилая

Проблемы с подачей электричества зафиксированы после атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщается в Telegram-канале Гладкова. По его словам, более 20 тыс. человек остаются без электроснабжения как в городе, так и в некоторых частях поселка Дубовое.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки. Однако из-за падения обломков в городе произошло возгорание нескольких гаражей, ликвидацией пожаров занимаются экстренные службы.

Оперативные и аварийные службы в настоящее время находятся на местах и устраняют последствия атаки, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электричества.

Ранее в результате атаки БПЛА на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области произошли пять взрывов.

Более 16 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курской области.