В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством
Гладков: После атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пропал свет
Более 20 тыс. жителей Белгорода и Белгородского района остались без электричества после атаки ВСУ, аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Проблемы с подачей электричества зафиксированы после атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщается в Telegram-канале Гладкова. По его словам, более 20 тыс. человек остаются без электроснабжения как в городе, так и в некоторых частях поселка Дубовое.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки. Однако из-за падения обломков в городе произошло возгорание нескольких гаражей, ликвидацией пожаров занимаются экстренные службы.
Оперативные и аварийные службы в настоящее время находятся на местах и устраняют последствия атаки, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электричества.
Ранее в результате атаки БПЛА на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области произошли пять взрывов.
Более 16 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курской области.