Работа пунктов пропуска на Украине возобновилась после сбоя
Движение через пункты пропуска на границе Украины снова открыто после устранения технических проблем в базе данных таможни, оформление транспорта продолжается, сообщает украинская Погранслужба.
Погранслужба Украины сообщила, что работа пунктов пропуска на украинской границе полностью восстановлена, передает ТАСС.
Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме.
Ранее сбой в работе базы данных украинской таможни привел к прекращению пропускных операций на госгранице Украины. Оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и на выезд из страны было приостановлено.