Президент Кении попросил Зеленского помочь в освобождении сограждан на Украине
Кенийский лидер Уильям Руто поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, в ходе беседы он попросил содействия в освобождении кенийцев, оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.
Кенийская сторона в ходе беседы выразила обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых «незаконно завербовали для участия в войне на Украине», заявил Руто, передает РБК.
Руто пояснил, что попросил Зеленского посодействовать освобождению таких кенийцев, находящихся под стражей на Украине.
В январе 2024 года кенийское правительство сообщало о планах направить 10 тыс. своих граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства.