Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала детские увлечения Владимира Зеленского, о которых рассказывала его мать в интервью 2013 года. Захарова отметила, что Римма Зеленская вспоминала, как ее сын, вернувшись из детсада, чаще всего играл со старой советской мясорубкой.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в »мясные штурмы«. Кто во что играл в детстве», – заявила Захарова. По ее мнению, подобные детские игры способны многое объяснить в сегодняшних шагах главы киевского режима.

В интернете обсудили старое интервью матери Владимира Зеленского о его детских играх с советской мясорубкой.

В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине, так как окончание конфликта станет завершением его политической жизни.