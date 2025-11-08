  • Новость часаСредства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    8 ноября 2025, 08:44

    «Черного пиарщика» Нацгвардии Украины ликвидировали в Липцах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Липцах Харьковской области был уничтожен сержант Нацгвардии Украины Антон Бондаренко, который координировал информационное взаимодействие с европейскими СМИ, сообщили в российских силовых структурах.

    Сержант 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Антон Бондаренко был ликвидирован в Липцах Харьковской области, передает РИА «Новости». Бондаренко занимался работой с волонтерскими организациями, организациями сборов и пиаром бригады.

    По информации российских силовиков, одной из ключевых задач Бондаренко было взаимодействие с журналистами западных стран для формирования негативного образа России на европейском информационном поле. Уточняется, что его деятельность включала создание и распространение материалов, дискредитирующих Россию среди иностранных медиа и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области ликвидировали командира расчета беспилотников 58-й бригады ВСУ. В ходе отступления украинских подразделений ликвидировали офицера спецназа «Дозор». В Купянске ударом FPV-дрона уничтожили заместителя командира бригады ВСУ.

    7 ноября 2025, 20:02
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    7 ноября 2025, 09:50
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    7 ноября 2025, 18:47
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    7 ноября 2025, 09:14
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    7 ноября 2025, 23:40
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    7 ноября 2025, 12:50
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Успеновки в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 49 складов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника Купянска-Узлового, Куриловки и Петропавловки в Харьковской области.

    Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки в Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения.

    С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек и 94 единицы военной техники, в том числе девять бронемашин, 15 артиллерийских орудий и минометов.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, и 27 бронемашин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога, за сутки освобождены 45 зданий.

    Отражены 11 атак противника из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в Димитрове и продолжают наступление в сторону микрорайона Западный.

    Всего за минувшую неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытался прорвать окружение.

    В этом районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии.

    Всего же за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

    Потери ВСУ при этом составили до 455 военнослужащих, четыре бронемашины и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.

    7 ноября 2025, 23:15
    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    8 ноября 2025, 07:25
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    7 ноября 2025, 14:55
    Российские войска нанесли удар «Искандером-М» по полку беспилотников ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен после доразведки целей с помощью разведывательного российского беспилотника, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что позиции ВСУ находились в районе населенного пункта Варваровка в Донецкой народной республике. Опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ракетного удара по украинским войскам и технике.

    В Минобороны отметили: «После доразведки цели операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на Красноармейском направлении.

    Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 3 ноября российские МиГ-31И атаковали аэродром Озерное в Житомирской области гиперзвуковыми ракетами, ударив по военной инфраструктуре.

    7 ноября 2025, 11:27
    ВСУ нанесли удар по ТЦ в ЛНР беспилотником с поражающими элементами

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атаковали двухэтажное здание торгового центра в Новопскове с помощью дрона с поражающими элементами, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по торговому центру в Новопскове с использованием беспилотного летательного аппарата с поражающими элементами, сообщается в Telegram-канале Пасечника.

    По словам главы ЛНР, произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели, пострадавших нет.

    Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро потушили возгорание, подчеркнул глава ЛНР. По его словам, сейчас соответствующие службы устраняют последствия атаки, которую Пасечник назвал «очередной бессмысленной вражеской атакой по мирному объекту».

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по шахте в Ровеньках и нефтебазе в Краснодонском округе ЛНР.

    Власти Костромской области ввели локальный режим ЧС в Волгореченске после атаки украинских беспилотников на объекты города.

    7 ноября 2025, 10:47
    Пожары произошли на объектах инфраструктуры и складах в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе вспыхнули пожары на ряде объектов инфраструктуры, включая энергообъекты и складское помещение, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

    В ночь на 7 ноября в Одессе зафиксированы пожары на инфраструктурных объектах, включая энергетические. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

    Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры региона. Также повреждения получил склад, однако его назначение и местоположение пока не сообщаются. В ночь происшествия в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

    Ранее подполье сообщило, что удар был нанесен по пограничной заставе в Одесской области, где находились военные, в том числе иностранные, передает РИА «Новости».

    По информации подпольщиков, в поселке Черноморское произошла детонация и сильный пожар в месте, откуда запускались безэкипажные катера.

    Напомним, в пятницу российские силы нанесли удары по промышленному объекту на Павлоградском механическом заводе, где собирались ракеты «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ.

    В Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждены системы ПВО и ремонтная инфраструктура.

    В Чернигове и Днепропетровской области после ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    7 ноября 2025, 09:20
    Силовики сообщили о полном прорыве обороны ВСУ в Успеновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе населенного пункта Успеновка под Гуляйполем украинские подразделения лишились стабильной обороны, несмотря на попытки сдерживать наступление российских частей, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили, что оборона подразделений ВСУ в Успеновке Запорожской области практически перестала существовать, передает ТАСС.

    Бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» скрытно выходят к реке Янчур и форсируют ее вброд.

    Далее под прикрытием дронов танкисты достигают юго-западной окраины поселка, проходя сквозь населенный пункт. Отмечается, что, несмотря на наличие водной преграды и обстреливаемых подступов, оборона противника рушится.

    Собеседник агентства заявил: «Так рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское. Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    7 ноября 2025, 08:59
    В Днепропетровской области прекратили движение нескольких пассажирских поездов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области частично прекращено движение поездов уже второй день подряд, при этом отменены рейсы по маршрутам Днепропетровск – Каменское и Пятихатки – Днепропетровск, сообщили в «Укржелдороге».

    Движение ряда поездов в Днепропетровской области оказалось ограничено, передает ТАСС.

    Речь идет о поездах № 7303 и № 7304 по маршруту Днепропетровск – Каменское – Днепропетровск, а также № 6010 Пятихатки – Днепропетровск. Как уточнила компания «Укржелдорога» в своем Telegram-канале, данные составы временно не будут курсировать 7 ноября.

    Кроме того, под временные ограничения попали составы, которые отправляются из Днепропетровской области в подконтрольное Киеву Запорожье. О причинах ограничений в «Укржелдороге» не сообщили. Компания пообещала информировать пассажиров о восстановлении движения дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области повредили железнодорожную инфраструктуру. Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    В Николаевской области поезда задержались из-за проблем с электричеством.

    7 ноября 2025, 09:25
    В Купянске уничтожена группа ВСУ при попытке прорыва из города

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в Купянске уничтожили группу из семи боевиков ВСУ, которые пытались покинуть город на двух боевых бронированных машинах, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

    По словам военнослужащего, Вооруженные силы России уничтожили в Купянске группу из семи бойцов ВСУ, которые пытались прорваться из города на двух бронемашинах, передает ТАСС.

    «Лаврик» отметил, что очень хорошо помогли БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками.

    Он также отметил, что зачистка Купянска от подразделений ВСУ ведется организованно и системно. Командир уточнил, что российские военные действуют уверенно, спокойно и строго по поставленным задачам, чего требует ситуация на этом участке фронта.

    Купянск – один из ключевых населенных пунктов Харьковской области, являющийся административным центром одноименного района. Это важный логистический узел: здесь пересекаются железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.

    Через Купянск проходят основные линии снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает стратегические возможности для продвижения российских сил вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также позволяет двигаться к Волчанску по южному направлению.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен.

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» заявил о зачистке завода и семи зданий в Купянске.

    Минобороны России отметило, что заявления Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    8 ноября 2025, 03:20
    Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Волчанск Харьковской области остался пустым, мирное население его покинуло, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт – в Волчанске уже мирных жителей нет», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. «Северяне» продвинулись в Волчанске на 400 м за сутки.


    7 ноября 2025, 21:53
    Минобороны сообщило о перехвате 11 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером 7 ноября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Вечером 7 ноября около 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В сообщении министерства говорится, что пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Брянской области.

    Ранее российские средства ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в трех регионах страны днем 7 ноября.

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

