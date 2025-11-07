Главу Англиканской церкви США вновь обвинили в домогательствах

Глава Англиканской церкви США Вуд получил новое обвинение в домогательствах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второе обвинение в сексуальных домогательствах в отношении главы Англиканской церкви США архиепископа Стивена Вуда выдвинули в Южной Каролине. Одна из местных жительниц направила соответствующий документ в церковь.

В жалобе говорится о «неподобающем сексуальном поведении» в форме домогательств, причем обвинительница утверждает, что Вуд пытался вынудить ее находиться с ним наедине и употреблять алкоголь. Женщина заявила, что архиепископ проигнорировал ее явное нежелание и выраженное неудобство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

«Я подаю жалобу на архиепископа Стива Вуда в связи с неподобающим сексуальным поведением в форме сексуальных домогательств, которые включали принуждение с целью заставить оказаться в некомфортных для меня ситуациях даже после того, как я выражала свой дискомфорт, принуждение находиться с ним в частной обстановке один на один, пить с ним алкоголь, несмотря на то, что я говорила, что это неправильно и что мне некомфортно», – приводит издание женщины из ее жалобы.

Жительница Южной Каролины отказалась раскрывать дополнительные детали, опасаясь, что ее личность будет раскрыта. В документ включены и показания бывшего руководителя службы по связям с общественностью церковной организации, который обвинил Вуда в постоянных попытках «обманывать и манипулировать» служителями.

Сам архиепископ Стивен Вуд заявил изданию, что полностью согласен с каноническим процессом церкви и намерен дать «решительный ответ в подходящее время».

Как писала газета ВЗГЛЯД, более чем 30 священнослужителям Церкви Англии грозит увольнение из-за скандала, связанного с замалчиванием фактов сексуального насилия над мальчиками.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подал в отставку после обвинений в покрывательстве этих преступлений.

Совет министров Испании разработал план выплаты компенсаций жертвам сексуальных домогательств в католической церкви.