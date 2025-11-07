Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
В Тбилиси обнародовано свидетельство лжи ЕС об отказе Грузии от сотрудничества
Письмо постпреда ЕС в Грузии Павла Херчинского в МИД Грузии, датированное 5 ноября 2024 года и попавшее в распоряжение телекомпании «Рустави 2», опровергает нарратив о том, что Тбилиси первым заморозил сотрудничество с Брюсселем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что его страна не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.
Именно это заявление считается точкой отсчета в заморозке связей Грузии и ЕС, однако, как отмечает «Рустави 2», письмо Херчинского является признанием того, что инициатором остановить отношения выступал Брюссель.
Письмо отправлено на имя первого заместителя министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили. В нем сообщается, что ЕС прервал программы сотрудничества с Грузией, в частности в области безопасности, на основании решения руководства объединения от 27 июня 2024 года остановить процесс интеграции Грузии. В тот период Евросоюз критиковал Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Постпред ЕС пока не комментирует эти сообщения.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с обнародованным письмом заявил, что Брюссель «для возвращения на путь европейских ценностей должен в первую очередь отказаться от дезинформации и пропаганды».
По его словам, «в два ложных нарратива Брюссель вложил огромные политические и финансовые ресурсы – речь о том, что парламент Грузии принимает «русские законы», а правительство Грузии остановило процесс интеграции с ЕС».