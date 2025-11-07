В Тбилиси обнародовано свидетельство лжи ЕС об отказе Грузии от сотрудничества

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что его страна не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.

Именно это заявление считается точкой отсчета в заморозке связей Грузии и ЕС, однако, как отмечает «Рустави 2», письмо Херчинского является признанием того, что инициатором остановить отношения выступал Брюссель.

Письмо отправлено на имя первого заместителя министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили. В нем сообщается, что ЕС прервал программы сотрудничества с Грузией, в частности в области безопасности, на основании решения руководства объединения от 27 июня 2024 года остановить процесс интеграции Грузии. В тот период Евросоюз критиковал Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Постпред ЕС пока не комментирует эти сообщения.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с обнародованным письмом заявил, что Брюссель «для возвращения на путь европейских ценностей должен в первую очередь отказаться от дезинформации и пропаганды».

По его словам, «в два ложных нарратива Брюссель вложил огромные политические и финансовые ресурсы – речь о том, что парламент Грузии принимает «русские законы», а правительство Грузии остановило процесс интеграции с ЕС».