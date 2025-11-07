Tекст: Антон Антонов

«На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают продвижение практически на всех участках фронта при поддержке авиации ВКС, расчетов ТОС-1А и артиллерии. Значительные успехи на Хатненском участке фронта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На левобережье Волчанска российские штурмовые группы продвинулись примерно на 500 м, заняли 30 зданий и закрепились на новых позициях. В лесу западнее Синельниково российские бойцы с тяжелыми боями продвинулись на 100 м и взяли опорный пункт ВСУ.

На участке Меловое-Хатнее российские войска продвинулись в южном направлении до 900 м и заняли несколько лесополос, авиация ВКС России уничтожила позицию ВСУ в районе Новоужвиновки. На Липцовском направлении изменений нет, противник активности не проявлял.

Ожесточенные встречные бои идут вдоль всей линии Сумского направления. Российская авиация, ОТРК и артиллерия активно наносят удары по выявленным целям противника. ВСУ предприняли попытку контратаки на правом фланге наступления «Северян», однако атака была отражена комплексным огневым поражением: уничтожена боевая бронемашина ВСУ и до 70% личного состава украинской штурмовой группы, оставшиеся отошли к исходным позициям.

На Теткинском и Глушковском участках изменений положения сторон не наблюдалось, артиллерия группировки «Север» наносила удары по украинским позициям в районе Рыжевки.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы расширили контролируемую зону возле границы, продвинувшись на 700 м.