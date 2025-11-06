«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
Путин поручил сделать турниры с присвоением спортивных разрядов бесплатными
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатными все спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды.
На заседании Совета по спорту президент подчеркнул, что неоднократно поднимал этот вопрос ранее. Отвечая на предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, Путин отметил: «Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований – это совершенно точно нужно сделать, я уже несколько раз об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными», передает ТАСС.
Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Российский лидер заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта. Он также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.