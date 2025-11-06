  • Новость часаНа востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 20:18 • Новости дня

    Путин поручил сделать турниры с присвоением спортивных разрядов бесплатными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатными все спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды.

    На заседании Совета по спорту президент подчеркнул, что неоднократно поднимал этот вопрос ранее. Отвечая на предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, Путин отметил: «Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований – это совершенно точно нужно сделать, я уже несколько раз об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными», передает ТАСС.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Российский лидер заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта. Он также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    5 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм альтернативой советской идеологии

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    Глава государства прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Президент напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

    «Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

    6 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.

    Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

    «Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.

    Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    5 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России

    Tекст: Антон Антонов

    Внутри России недопустимо раздувать даже незначительные противоречия в обществе, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    «Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.

    Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.

    Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».

    Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.

    По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    6 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин дал совет юным спортсменам
    Путин дал совет юным спортсменам
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Президент России в Самаре во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» дал совет подросткам, которые только начинают заниматься спортом, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    Глава государства заявил: «Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».

    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    5 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики

    Голикова: Проект стратегии нацполитики усиливает внимание к русской культуре

    Tекст: Антон Антонов

    Проект стратегии государственной национальной политики до 2036 года предусматривает усиление внимания к вопросам сохранения культуры русского народа как государствообразующего, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по межнациональным отношениям.

    «Новация проекта – усиление внимания к вопросам сохранения и развития культуры русского народа как государствообразующего», – приводит слова Голиковой ТАСС.

    Она подчеркнула, что проект документа предусматривает усиление региональной составляющей для повышения ответственности субъектов за реализацию национальной политики.

    Она добавила, что проект предусматривает более тесное взаимодействие с историческими регионами страны для укрепления гражданского самосознания, межнационального согласия и противодействия попыткам фальсификации истории.

    Голикова уточнила, что проект новой стратегии уже подготовлен и скоро будет передан президенту России Владимиру Путину на рассмотрение. По ее словам, после утверждения документа будет сформирован план его реализации.

    Кроме того, вице-премьер попросила президента включить в состав правительственной комиссии по проекту стратегии полномочных представителей главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

    5 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил ускорить подготовку стратегии национальной политики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов.

    Путин выразил благодарность участникам заседания за проделанную работу в рамках реализации предыдущей стратегии, которая завершает свое действие, передает ТАСС.

    «Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в ходе реализации предыдущей, заканчивающей свое функционирование стратегии, и прошу подготовить как можно быстрее проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы», – заявил Путин.

    Ранее Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений для повышения эффективности государственной политики. Он заявил о важности сохранения русского языка и традиций, а также поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России.

    6 ноября 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков счел реакцию Запада на ядерные испытания истеричной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Западе бурно отреагировали на поручение президента Владимира Путина оценить целесообразность подготовки к возможным ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что западные СМИ крайне эмоционально отреагировали на поручение Владимира Путина оценить необходимость подготовки к ядерным испытаниям, об этом пишет ТАСС.

    Песков выразил сожаление по поводу того, что даже после разъяснений со стороны России и четких формулировок со стороны главы государства зарубежные издания продолжают искажать смысл заявлений.

    По его словам, «это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ». Он отметил, что многие западные журналисты не гнушаются передергивать смысл заявленного, и вся эта кампания идет «в русле милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы».

    Ранее Песков отметил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Путина и новостей об испытаниях оружия.

    Российская ядерная триада после масштабного обновления стала самой современной в мире. 

    Напомним, Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.

    6 ноября 2025, 04:11 • Новости дня
    Песков: Пока решения Путина по посланию Федеральному собранию нет

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин пока не принял решение относительно оглашения традиционного послания Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, планируется ли в 2025 году послание президента Федеральному собранию. Песков заявил, что данный вопрос «зависит от решения президента», Путин «сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям». «Пока решения нет», – приводят его слова «Ведомости».

    Песков сообщил, что прямая линия президента, объединенная с большой ежегодной пресс-конференцией, запланирована на середину декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Песков заявил, что подготовка к ежегодной прямой линии уже идет полным ходом.

    6 ноября 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил о молчании США в ответ на слова Путина на Совбезе

    Песков: Россия не получала реакцию США на заявления Путина на Совбезе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Путина и новостей об испытаниях оружия.

    По его словам, Москва не получала отклика из Вашингтона на заявления президента России Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин сообщил, что получил телеграмму от Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    6 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о развитии отношений России с Центральной Азией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин регулярно ведет диалог с главами государств Центральной Азии, поддерживая дружеские контакты и активное сотрудничество в межгосударственных вопросах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия продолжает укреплять свои связи с государствами Центральной Азии, передает ТАСС.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин регулярно поддерживает контакт с лидерами этих стран.

    «У Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами», – отметил Песков.

    По его словам, эти теплые отношения способствуют развитию эффективного межгосударственного взаимодействия. Россия выстраивает собственную линию сотрудничества в регионе, опираясь на доверие и уважение между главами государств.

    Ранее Путин заявил, что страны СНГ укрепили позиции как значимое интеграционное объединение, при этом почти все расчеты между ними осуществляются в национальных валютах.

    Президент также отмечал, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг более 45 млрд долларов и сохраняет значительный потенциал к росту.

    6 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Филиппин по поводу жертв тайфуна

    Путин направил президенту Филиппин Маркосу оболезнования из-за тайфуна «Калмаэги»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин направил главе Филиппин телеграмму с соболезнованиями из-за жертв и разрушений, вызванных тайфуном «Калмаэги».

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с последствиями разрушительного тайфуна, обрушившегося на центральные регионы страны. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. 

     «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», - сказано в послании российского лидера.

    Власти Филиппин сообщили о не менее чем 140 погибших и 127 пропавших без вести в результате удара стихии. Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жертв тайфуна на Филиппинах были найдены в Себу, регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В этих районах за несколько дней выпала месячная норма осадков.

     Фердинанд Маркос-младший принял решение объявить «режим национального бедствия», чтобы ускорить ликвидацию последствий катастрофы.

    Посольство России на Филиппинах призвало россиян избегать выхода на улицу и отказаться от поездок в потенциально опасные районы.

    6 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о встрече с поддерживающими олимпийский фонд бизнесменами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время дистанционного открытия «Дворца единоборств» в Ижевске из Самары президент России Владимир Путин рассказал о состоявшейся поздно вечером накануне встрече с представителями бизнеса, которые вносят вклад в работу олимпийского фонда.

    Он отметил, что представители бизнес-сообщества проявляют искреннюю заинтересованность в поддержке спорта и занимаются этим неформально, передает ТАСС.

    «Знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Ранее Путин призвал удвоить вложения бизнеса в исследования и разработки.

