    10 комментариев
    8 комментариев
    21 комментарий
    6 ноября 2025, 19:04 • Новости дня

    МВФ рекомендовал Грузии не ориентироваться только на ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постоянный представитель МВФ в Грузии Эндрю Джуэлл рекомендовал грузинским властям продолжить политику диверсификации экономических связей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы рекомендуем сохранить хорошие отношения со всеми экономическими партнерами, не только с ЕС», – заявил он, сообщила телекомпания «Имеди». По его словам, «диверсификация важна, и этого курса придерживается правительство Грузии».

    Джуэлл отметил в этой связи недавнее соглашение с ОАЭ о беспрецедентных инвестициях в Грузию на 6,5 млрд долларов. «Видим, что правительственная делегация Грузии на этой неделе посещает Китай для расширения отношений», – отметил он.

    Постпред МВФ призвал также «продолжить продуманную фискальную политику». Ранее МВФ повысил прогноз экономического роста в Грузии в этом году до 7,2% вместо прежних шести.

    Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией после 2008 года, однако поддерживает торговые контакты. Грузия имеет с Евросоюзом соглашение о свободной торговле с 2014 года.

    Ранее в Грузии создали выступающую против членства в ЕС партию.

    6 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    6 ноября 2025, 03:18 • Новости дня
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Politico, новые правила затронут подавляющее большинство заявителей. Как уточняет издание, гражданам России обычно будут выдаваться однократные визы, передает РИА «Новости».

    Исключения возможны для гуманитарных случаев, семейных обстоятельств или для тех, кто имеет дополнительное европейское гражданство. Ожидается официальное принятие новых ограничений уже на этой неделе.

    Politico отмечает, что выдача виз находится в национальной компетенции стран Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не сможет полностью закрыть въезд для российских туристов. Однако новые меры усложнят процесс получения разрешений для путешествий россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам в новом пакете санкций. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    6 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины

    @ Christophe Gateau/dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает варианты пополнения украинского бюджета за счет средств из совместного долга и грантов государств-членов Евросоюза как альтернатив «репарационному кредиту», пишет Euractiv.

    По данным Euractiv, суть соответствующих предложений изложат в специальном документе, который планируется направить для ознакомления в страны Евросоюза в течение ближайших недель, передает РБК.

    Эти меры станут дополнением к инициативе, получившей наименование «репарационный кредит» и считающейся приоритетной для Еврокомиссии, хотя Бельгия не стала поддерживать «репарационный кредит».

    Ожидается, что очередная встреча глав государств ЕС по данному вопросу пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. До этого, 7 ноября, представители Еврокомиссии и бельгийские чиновники проведут технические консультации по «репарационному кредиту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия блокировала процесс выделения средств, предложенных для беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    6 ноября 2025, 14:28 • Новости дня
    @ IRAKLI GEDENIDZE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе заявил об уголовном преследовании экс-президента Михаила Саакашвили и еще семерых лидеров оппозиции за попытки насильственно свергнуть власть, помощь во вражеской деятельности иностранным государствам, саботаж и другие преступления, что грозит им от трех до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «С началом военных действий на Украине, чтобы избежать возможный военный конфликт с Россией, власти Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрали политику отказа от экономических санкций против России и сохранения мира в государстве», – указал он.

    По его словам, после этого лидеры оппозиции – Елена Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе начали передавать иностранным государствам ложные сведения о происходящем в Грузии, чтобы против страны были введены международные санкции.

    В частности, как отметил Георгий Гваракидзе, они сообщали о том, что воздушное пространство Грузии якобы используется для поставок в Россию иранских дронов, об импорте нефтепродуктов в Грузию и так далее.

    Эти же оппозиционеры передавали различным государствам списки лиц для санкций против политических лидеров Грузии, бизнесменов, и в итоге рестрикциям подвергнуты до трехсот граждан страны.

    Генпрокурор также сообщил, что Саакашвили, а также Хоштария, Вашадзе, Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Николоз Гварамия и Никанор Мелия после выборов в парламент 2024 года призывали свергнуть правительство, насильственно изменить конституционный строй, финансировали антигосударственную деятельность, занимались саботажем.

    Также все эти политики «активно проводили уличные акции протеста для радикализации обстановки, публично призывали к революции и свержению власти, мобилизовывали агрессивные массы граждан».

    28 ноября 2024 года правительство Грузии заявило, что до 2028 года не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве. После этого, как сообщил Генпрокурор, в течение шести дней в Тбилиси проводились насильственные акции протеста, в результате которых пострадало 158 правоохранителей, в том числе несколько тяжело, были совершены поджоги здания парламента и спецтехники МВД, пострадала государственная и частная собственность в центре Тбилиси.

    Оппозиционеры и НПО финансировали эти акции протеста, в том числе средства поступали в специальные фонды от международных доноров.

    6 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию

    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров, сообщили в пресс-службе ЕК.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не едет на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, сообщает ТАСС.

    Саммит должен пройти в Колумбии 9 и 10 ноября . Представитель Еврокомиссии Олаф Джилл на брифинге заявил: «Учитывая, что на саммите ЕС–СЕЛАК ожидается низкий уровень участия глав государств и правительств, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от участия в саммите и поручила это главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас».

    Спикер отказался прокомментировать вопросы журналистов о возможном влиянии США на решение главы Еврокомиссии, подчеркнув, что ему нечего добавить к сказанному. Таким образом, представлять интересы Евросоюза на переговорах предстоит Кае Каллас. Ожидается, что ключевые вопросы повестки касаются сотрудничества между Европой и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите. Лидеры ЕС решили пропустить латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разъяснила, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром».

    6 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз оказался перед необходимостью выработать реальный план финансовой помощи Украине, чтобы Международный валютный фонд предоставил Киеву новые средства, пишет Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо обеспечить реальное финансовое обязательство для Украины, чтобы МВФ открыл новый кредитный пакет, передает Bloomberg.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой нехватку 65 млрд долларов в бюджете Киева и запрос на военную помощь. По его словам, только конкретная политическая гарантия позволит Евросоюзу рассчитывать на выделение дополнительных 8 млрд долларов МВФ на три года, о чем ожидается решение в январе.

    Домбровскис также подчеркнул, что предпочтительным вариантом Евросоюза остается использование замороженных российских активов на сумму около 140 млрд евро, накопленных в Euroclear, для выдачи Украине возвратных кредитов. Однако этот план сталкивается с юридическими сложностями – Бельгия требует дополнительных гарантий, чтобы не нести единоличного финансового риска при возможных судебных исках. Европейская комиссия ведет переговоры с Бельгией о параметрах таких гарантий и одновременно изучает альтернативные способы обеспечить финансирование.

    Возможность рыночного заимствования под возвратные кредиты также рассматривается, однако Домбровскис отметил, что подобное решение может усилить долговое бремя на Украине, учитывая тяжелое состояние ее экономики после трех лет боевых действий. Ключевым моментом для выбора финансовой схемы должен стать саммит лидеров ЕС в декабре, где страны могут одобрить одну из предложенных моделей финансовой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд предупредил о риске прекращения финансовой поддержки Киева в случае отсутствия решений по использованию российских активов.

    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    6 ноября 2025, 08:52 • Новости дня
    Тбилиси обвинил Украину в торможении евроинтеграции Грузии
    Тбилиси обвинил Украину в торможении евроинтеграции Грузии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украина вовлечена в торможение европейской интеграции Грузии, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина негативно относилась к получению Грузией в 2023 году статуса кандидата в ЕС, Украина определенным образом вовлечена в процесс торможения европейской интеграции Грузии, хотя сама не является членом Евросоюза», – сказала руководитель внешнеполитического ведомства Грузии журналистам.

    «Мы сами видели эти кампании, как Украина в разных формах противилась нашей евроинтеграции», – сказала она.

    «Это происходило, этого не скроешь, мы все это знаем, – заявила Мака Бочоришвили. – Постыдно, когда кто-то обвиняет Грузию в том, что она неправа по отношению к Украине».

    ЕС, крайне критически относящийся к Грузии, упрекнул Тбилиси в отсутствии должной поддержки Киеву на международных площадках.

    «С февраля 2022 года Грузия делает все возможное для поддержки Украины. Никогда не было такого, чтобы в международных форматах мы в чем-то Украину не поддержали», - сказала Мака Бочоришвили.

    По ее словам, при этом у Грузии «четко сформирована политика не вступать  в конфронтацию с Россией».

    «Также как ни страны ЕС, ни государства НАТО не желают вступать в конфронтацию с Россией, чтобы избежать дополнительных вызовов безопасности, и это естественно», – отметила она.

    Мака Бочоришвили подтвердила намерение Грузии к 2030 году быть готовой к вступлению в ЕС лучше других стран-кандидатов.

    6 ноября 2025, 16:26 • Новости дня
    ЕК выразила обеспокоенность выдачей Венгрией разрешений на въезд россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на ужесточение визовых ограничений Евросоюза, Будапешт продолжает предоставлять национальные разрешения для российских граждан, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    Еврокомиссия обеспокоена тем, что Венгрия продолжает выдавать российским гражданам национальные разрешения на въезд, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия обсуждает этот вопрос с Будапештом. Он уточнил: «Еврокомиссия обеспокоена. Последняя информация, поступающая из Венгрии, говорит нам о том, что российские граждане по-прежнему получают национальные разрешения на основании венгерского законодательства, и мы находимся в контакте с Венгрией по этому вопросу. Речь идет не о визах, а о национальных разрешениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия обсуждает совместно со странами ЕС новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз. Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз в большинстве случаев.

    6 ноября 2025, 09:24 • Новости дня
    Стало известно о закрытии последней угольной шахты Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    Добыча угля на последней шахте CzSM в юго-западной части Чехии завершится 31 января 2026 года, сообщается в коммюнике компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), которой принадлежит шахта.

    О прекращении работы последней в Чехии угольной шахты CzSM, расположенной на юго-западе страны, стало известно из сообщения компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), передает ТАСС.

    Предприятие официально закроется 31 января 2026 года. В начале февраля с территории шахты отправится последний вагон с углем, как подчеркивается в заявлении компании.

    Работники шахты CzSM до момента окончательного закрытия должны поднять на поверхность порядка 200 тыс. тонн каменного угля. Директор OKD Роман Сикора отметил: «Добыча угля на шахте CzSM велась без перерыва 250 лет».

    Компания OKD – единственный производитель каменного угля в Чехии. За последние годы она уже закрыла все остальные шахты из-за убытков и нерентабельности деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США.

    6 ноября 2025, 11:38 • Новости дня
    ЕК признала зависимость финансирования Киева от «репарационного кредита»

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что продление финансирования Украины МВФ напрямую связано с предоставлением Евросоюзом так называемого «репарационного кредита», на который планируют направить российские активы, сообщает Bloomberg.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные финансовые обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда, передает ТАСС.

    По его словам, экспроприация заблокированных российских суверенных активов остается предпочтительным решением Брюсселя для финансирования «репарационного кредита» Киеву.

    Домбровскис рассказал, что этот вопрос уже стал темой его обсуждения с директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Она оценила военные и финансовые потребности Киева в 65 млрд долларов на ближайшие два года – эти средства, по ее мнению, необходимы для продолжения боевых действий против России.

    Ключевым препятствием на пути экспроприации российских средств остается позиция Бельгии – основная часть активов находится в юрисдикции Euroclear, расположенной в этой стране. Брюссель опасается создать прецедент, отмечая, что такие меры не принимались даже в годы Второй мировой войны. Власти Бельгии опасаются ответных шагов со стороны России. Эту тему планируется обсудить на декабрьском саммите Евросоюза.

    Украина может остаться без финансовой поддержки МВФ, если Евросоюз не согласует передачу замороженных российских активов Киеву.

    Экономист Андрей Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Власти Италии и Франции отказались передавать замороженные российские активы на Украину из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддерживать конфискацию российских активов без общего распределения рисков среди стран Евросоюза.

    6 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Один из лидеров грузинской оппозиции банкир Мамука Хазарадзе (партия «Лело-Сильная Грузия») оштрафован Антикоррупционным бюро за сокрытие доходов от сдачи жилья послу Германии Петеру Фишеру? передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    Один из лидеров грузинской оппозиции банкир Мамука Хазарадзе (партия «Лело-Сильная

    Хазарадзе не внес в декларацию сведения о доходах за сдачу жилья в аренду, при этом сумма штрафа не раскрывается.

    Сам оппозиционер отказывается от комментариев.

    Собственность банкир записал на свою супругу, договор об аренде был заключен в 2022 году.

    Фишер, в настоящее время отозванный правительством своей страны для консультаций, резко критикует власти Грузии, регулярно говоря о том, что Грузия «отступила от демократии». Он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ. В этой связи Петер Фишер утверждает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.

    Деятельностью Фишера и его связями с грузинской радикальной оппозицией заинтересовалась ведущая оппозиционная партия на его родине – «Альтернатива для Германии».

    В августе Служба доходов Грузии на основании сообщений СМИ начала изучать возможные нарушения послом Германии Петером Фишером правила аренды жилья у Мамуки Хазарадзе.

    Из-за скандала с послом Германии были арестованы счета грузинской оппозиционной партии.

    6 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к практике холодной войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией, используя опыт холодной войны и внедряя новые формы противодействия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы», – сказал Песков, комментируя публикацию газеты Politico, в которой говорилось о подготовке Евросоюзом более строгих визовых ограничений для россиян, передает ТАСС.

    Комментируя эту информацию, он отметил, что европейские страны продолжают возводить новые стены в отношениях с Россией. «Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам», – сказал Песков.

    Ранее Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян.

    Напомним, Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

