    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон
    Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота
    Объявлено о планах США разместить войска на базе в Дамаске
    Саркози в тюрьме ест только йогурты
    Президент Польши обвинил Киев в неблагодарности
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    21 комментарий
    6 ноября 2025, 16:34

    Мосгорсуд освободил трех фигурантов дела об убийстве байкера

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое фигурантов дела об убийстве байкера в столичном районе Люблино были освобождены Московским городским судом, один из них признан невиновным.

    Троих обвиняемых по делу об убийстве байкера Кирилла Королева в Москве, включая Низами Аббасова, освободили из-под стражи в зале суда, передает ТАСС. Аббасова признали невиновным, оправдали и тут же выпустили, как указано в приговоре.

    Другой фигурант, Бахтияр Аббасов, был признан виновным в соучастии, но освобожден, поскольку уже отбыл назначенный срок в следственном изоляторе. По тем же основаниям был освобожден и третий обвиняемый, Нахид Гусейнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил Шахину Аббасову наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В Московской области после дорожной аварии неизвестные забили мотоциклиста насмерть битой.

    5 ноября 2025, 21:09
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 19:42
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    Комментарии (21)
    6 ноября 2025, 13:18
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:14
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (9)
    6 ноября 2025, 09:41
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 18:06
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    Чистая прибыль BMW за июль – сентябрь 2025 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает ТАСС. Тогда производитель зафиксировал менее 500 млн евро прибыли, что связано с проблемами с тормозной системой, испытывающимися в прошлом году.

    Аналитики отмечают, что на фоне прошлогодних трудностей с оборудованием такой прирост финансовых показателей лишь частично отражает динамику развития автоконцерна. Эксперты подчеркивают, что увеличение прибыли в текущем квартале нельзя однозначно считать устойчивым трендом.

    Ранее по итогам третьего квартала 2025 года другие крупные германские автопроизводители, включая Volkswagen и Porsche, зафиксировали значительное падение ключевых финансовых показателей. Volkswagen, в частности, ушел в чистый убыток, потеряв 1,072 млрд евро против прибыли годом ранее, а прибыль Porsche снизилась на 95,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук, что на 2,1% меньше, чем в августе. В сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, причем почти все они предназначались для физических лиц.

    Комментарии (4)
    5 ноября 2025, 17:15
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

    «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

    Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

    Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

    По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

    Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

    «Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

    По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

    «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 21:46
    Германия ограничила въезд россиян в страну

    Германия решила запретить въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии

    Германия ограничила въезд россиян в страну
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 января 2026 года гражданам России для въезда в Германию потребуется наличие биометрического загранпаспорта.

    Это следует из сообщения, опубликованного на сайте германского посольства в Москве. В диппредставительстве уточнили: «С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», передает ТАСС.

    Обычные, небиометрические загранпаспорта будут действительны только при наличии в них действующей немецкой визы. Если такой визы нет, въезд в Германию по небиометрическому паспорту будет запрещен.

    Ранее в МИД России сообщили, что в октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы.

    В сентябре АТОР посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 21:39
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знакомство с русской музыкой во время урока в финской школе «Сторэнген» в городе Эспоо вызвало конфликт, когда одна из учениц – 11-летняя дочь украинки – отказалась петь песню «Калинка».

    Как пишет Yle, мать девочки рассказала журналистам, что ребенок сначала отказался от исполнения, но, опасаясь получить плохую оценку, все же присоединился к пению, передает «Фонтанка». Жалоб со стороны других учеников школы или их родителей зафиксировано не было.

    Директор учебного заведения прокомментировала, что вопросы преподавания музыки решаются с учетом контекста и культурной чувствительности. В официальном письме также отмечается, что учителей призывают внимательно реагировать на вопросы учащихся и учитывать потребности класса. Национальное управление образования Финляндии не нашло ничего предосудительного в исполнении «Калинки» на уроках, однако подчеркнуло, что у преподавателей есть свобода действий и возможность корректировать задания, если школьник испытывает дискомфорт.

    Издание отмечает, что значительная часть сервисов для украинцев в стране предоставляется именно на русском языке. Во многих случаях отсутствуют курсы финского на украинском, нет и переводчиков с украинского языка, которых часто заменяют русскоязычные специалисты.

    Мать школьницы, флейтистка, давно проживает в Финляндии, она замужем за финном. Девочка родилась и выросла уже в Финляндии.

    Ранее посольство России обвинило Финляндию в критическом уровне русофобии.

    Комментарии (11)
    5 ноября 2025, 19:28
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2025, 01:41
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов

    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»

    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2025, 03:52
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    Комментарии (13)
    5 ноября 2025, 23:04
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР временно прервали по соображениям безопасности, сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

    Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил о временной приостановке движения поездов краматорского направления до границ Харьковской области, передает ТАСС.

    «Тяжелое, но важное решение <…>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», – заявил Филашкин в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что теперь между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией организуют автобусные шаттлы.

    По его словам, запрет распространяется и на пригородные поезда. Филашкин подчеркнул, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

    Компания «Укрзализныця» также подтвердила, что конечными станциями этого направления теперь станут Гусаровка или Барвенково, находящиеся в Харьковской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одесские партизаны сорвали железнодорожную поставку вооружения для ВСУ с территории Румынии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия может продвинуться к новым направлениям после Красноармейска.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 10:01
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    Комментарии (8)
    5 ноября 2025, 20:15
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть

    Психотерапевт Кульгавчук: Путешествие – это бомбардирующая мозг впечатлениями и задачами работа

    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    @ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Путешествие – это не отдых, поскольку во время поездки нагрузка на нервную систему не снижается, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    Путешествие –  это развлечение, а не отдых, поскольку во время поездки в новое место нагрузка на нервную систему не снижается, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    Не стоит путать развлечение и отдых, отмечает психотерапевт. Развлечение (путешествие, шопинг, поход в клуб) – это смена впечатлений, встряска, работа для эмоциональной и творческой сферы. Это полезно, но не восстанавливает энергию. А отдых (релаксация) – это процесс сознательного снижения нагрузки на нервную систему, когда мы позволяем ей по-настоящему «отключиться» и восстановиться.

    «Что касается путешествий: в новой, незнакомой среде мозг не может полностью расслабиться. Он постоянно сканирует обстановку, строит новые маршруты, решает мелкие бытовые задачи. Это работа. Переключение это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно бомбардировать мозг впечатлениями и задачами. Иногда поездка в санаторий полезнее экстремального путешествия», – считает собеседник.

    Идеальный отдых, по словам врача, это комбинация ресурсных активностей. Важно стараться такой отпуск проводить в два этапа. Первая часть (7-10 дней) может включать в себя путешествие, новые впечатления, экскурсии. Так человек получит заряд вдохновения. Вторую часть (3-4 дня) лучше отвести на спокойное пребывание дома. Это некий пост-отпуск, в который не стоит планировать никаких больших дел, встреч и штурма накопившихся домашних дел.

    «Несколько дней просто нужно пожить в своем ритме: поспать в своей кровати, приготовить простой завтрак, почитать книгу. Это время нужно, чтобы «переварить» впечатления и плавно, без стресса, вернуться в рабочий режим», – заключил Кульгавчук.

    Ранее заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовал школьникам во время каникул заниматься спортом, гулять, ходить в музеи и театры, читать книги и отправляться в походы или путешествия. Все это позволит лучше восстановиться для учебы.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 19:17
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Комментарии (2)
    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х?

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

