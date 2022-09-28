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Мотоциклиста избили до смерти за ДТП в Подмосковье
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В Московской области мотоциклиста забили насмерть битой после дорожной аварии, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник главы регионального ГСУ СК Ольга Врадий.
Инцидент произошел 24 сентября, 32-летний мотоциклист врезался в припаркованную автомашину в Ногинске. Владелец авто накинулся на байкера и избил его битой до смерти, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время он задержан», – пояснила представитель ведомства.
Вскоре подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи осмотрели место происшествия и провели допросы, назначены экспертизы.
В марте в Чувашии местную жительницу осудили за убийство односельчанки с помощью чапельника.
Студенток журфака МГУ отчислили после скандала с травлей патриота
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Две студентки факультета журналистики МГУ отчислены после скандала с травлей третьекурсника, который пришел в здание факультета с флагом России и Z-символикой.
По словам медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, девушек отчислили за мат.
«Двоих студенток журфака МГУ отчислили с формулировкой «за мат». А не за травлю и русофобию. На входе в здание факультета журналистики на Моховой играет гимн, а некоторые студенты готовят пикет в поддержку отчисленных», – написал он в своем Telegram, сообщает «Царьград».
По данным Telegram-канала «Первый университетский», которые приводит Коробков-Землянский, комиссия «в первую очередь акцентировала внимание» на том, что студентки «в оскорблениях использовали мат».
«Остальным студентам, бывшим на комиссии (точное число неизвестно) объявлен строгий выговор. На комиссии лично присутствовала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова», – сказано в сообщении.
В свою очередь декан факультета журналистики Елена Вартанова заявила, что считает враждебность в стенах университета недопустимой.
«Я невероятно сожалею, что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова. Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы. Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. Мои коллеги говорят о том же», – написала Вартанова на своей странице «ВКонтакте».
«И в университете, и в современной журналистике агрессия присутствовать не должна. В традициях университетской среды – сообща обсуждать вопросы внутренней жизни факультета, слушать и слышать друг друга. Мы говорим о своей позиции, но не оскорбляем и не унижаем других, категорически не используем ненормативную лексику», – добавила Вартанова.
По словам декана, этическая комиссия факультета выясняет, что произошло и что было нарушено, проверяется авторство публикаций. «Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», – сказала она.
«Но повторюсь: я осуждаю «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, студента раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений», – заключила Вартанова.
Напомним, студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.
В Совфеде предрекли США «перманентный кошмар» за подрыв «Северных потоков»
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Если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «[Северный поток –] 2», то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни. В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Минобороны назвало главный недостаток отечественных беспилотников
Большая часть российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям Минобороны, заявил представитель ведомства полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», – цитирует Ищука ТАСС.
Он добавил, что основной проблемой производителей, из-за которых не выполняются требования, является отсутствие элементной базы.
На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
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Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках»
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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
По данным, полученным Шведской национальной сейсмической сетью (ШНСС), два явных взрыва зарегистрировали измерительные станции. Один был магнитудой 2,3.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Представитель ШНСС Бьорн Лунд отметил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет, передает ТАСС со ссылкой на шведский телеканал СВТ.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»
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«Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».
«С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.
За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт. «Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.
Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт. «Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
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Грузия обнародовала данные о въезде граждан России
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны в связи с повышенным вниманием к этому вопросу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пиковые посещения зафиксированы 25 сентября – 11143 человека и 26 сентября – 10804.
МВД и СГБ Грузии уделяют проверке въезжающих «особое внимание» в соответствии с законами Грузии, отметили в министерстве. МВД отметило, что увеличилось число тех, кто получают отказ на въезд, и это происходит в строгом соответствии с требованиями закона.
Решение о допуске или не допуске принимает офицер погранполиции с учетом таких факторов, как наличие у въезжающих необходимых документов, финансовых средств, нарушений правил пребывания в Грузии в прошлом и так далее.
Ранее сообщалось, что мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией.
Умер Борис Моисеев
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Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщил его арт-директор Сергей Горох.
«Да, это так... Сегодня в два часа», – передает РИА «Новости» ответ арт-директора на соответствующий вопрос.
Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Заслуженный артист России Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в городе Могилеве Белорусской ССР (Республика Беларусь).
В 1975 году Борис переезжает Каунас, где танцует в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже становится главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас», в это же время в модном тогда баре Orbita (Орбита) появляется танцевальный коллектив – трио «Экспрессия».
С 1984 по 1985 год Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия» работает в коллективе «Театр песни» Аллы Пугачевой. Участвует в качестве хореографа и танцовщика в фильме «Пришла и говорю», гастролирует с Аллой Пугачевой по городам СССР с одноименной концертной программой «Пришла и говорю», появляется в телевизионной программе Большого Московского цирка «Новогодний аттракцион».
21 декабря 2010 года, накануне презентации нового клипа «Я не могу тебя терять», у Моисеева случился ишемический инсульт, парализована левая часть тела. 23 декабря певец был введен в искусственную кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Врачам Научного центра неврологии удалось совершить чудо – и 4 февраля 2011 года Моисеев был выписан из больницы, начал проходить реабилитацию.
В 2020-м Моисеев самоизолировался у себя дома.
В Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о заметном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.
Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Уточняется также, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы, передает РИА «Новости».
Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника – немецких налогоплательщиков.
«Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше», – заметил Peter P.
«Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве», – пожаловался Max P.
«И все они на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики, невероятно», – возмутился Cookie Dent.
«Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика», – сыронизировал Exodus.
«Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 млн жителей. Из поступивших 10 млн лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 млн других платит только половина. Это означает, что от три-четыре немца должны обеспечить по мигранту. Это слишком», – заявил Thomas U.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Пугачева высказалась о смерти Моисеева
Певица Алла Пугачева выразила соболезнования родным и близким умершего Бориса Моисеева.
«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», – передает издание «Говорит Москва» со ссылкой на пост Пугачевой в соцсетях.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни.
Моисеев окончил Минское хореографическое училище как классический танцовщик. Он получил известность на постсоветском пространстве благодаря шоу-проекту «Борис Моисеев и его леди». Дискография музыканта насчитывает десять альбомов, в том числе пластинки «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек» и «Ангел».
Поругавшуюся с британцем украинку Каркадым нашли в кустах
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Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась «выбить входную дверь», однако та бросилась бежать, в результате офицеры обнаружили ее «прячущейся в близлежащих кустах», передает РИА «Новости».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.
Сама девушка заявила изданию, что «опустошена» разрывом с Гарнеттом. «Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей», – пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.
Как утверждает беженка, она «никогда не причиняла вреда Энтони» и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался с ней «с помощью сообщения» и «выбросил ее на улицу», показав себя «другим человеком». При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.
Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженца, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в «идеальный шторм». «У нее закончилась виза, и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», – указал он, выразив надежду, что Каркадым «будет в безопасности» на родине во Львове.
Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Премьер-министр Польши обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы могла устроить Россия.
«Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», – приводит ТАСС слова Моравецкого в эфире Польского телевидения. При этом он подчеркнул, что Польша якобы ждет подтверждений этого предположения.
«Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – выступил с утверждением Моравецкий.
Ранее во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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На проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа
Объем добычи нефти и конденсата на проекте «Сахалин-1» уменьшился почти вдвое за семь месяцев этого года, сейчас добыча нефти и газа остановлена, заявил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», – передает РИА «Новости» его слова.
Лимаренко добавил, что ожидается годовая добыча в 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн. «Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года», – отметил глава региона.
Как заявил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин, новый оператор проекта «Сахалин-2» после остановки добычи на «Сахалине-1» является единственным поставщиком газа на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. По его словам, компания предлагает в качестве «товарищеской помощи» подключиться к поставкам с «Сахалина-1», пишет ТАСС.
«На сегодняшний день весь свет и тепло, которым мы с вами пользуемся на Сахалине, а также наши соседи в Приморье, Хабаровском крае и Комсомольске, обеспечивается газом «Сахалинской энергии». Это не была наша основная задача, но так сложилось, что пока не перезапустились наши соседи с «Сахалина-3», Киринского месторождения, единственным источником газа сейчас является «Сахалинская энергия» на весь остров Сахалин и для обеспечения Приморского и Хабаровского края», – подчеркнул Охоткин.
Также он уточнил, что компания готова обеспечить поставки сырья с остановившего добычу проекта «Сахалин-1».
«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, с оказанием товарищеской помощи проекту, который внезапно встал и почему-то не хочет запускаться такое долгое время, а газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены и, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и смаркетировали те непроданные объемы», – сказал Охоткин.
По мнению директора «Сахалинской энергии», проблем с перевозчиками и рынком при этом не возникнет.
«Рынки нам известны, перевозчик у нас с «Сахалином-1» один и тот же – это «Совкомфлот», суда нам все известны, операции известны, мы могли бы здесь вполне подключиться и помочь. «Сахалинская энергия» готова прийти на помощь соседям и регионам и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нам с «Сахалином-3», если объемы посчитать, особенно ноябрьский, декабрьский, может не хватить просто», – пояснил он.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Напомним, президент Владимир Путин начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
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