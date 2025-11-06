Путин отметил вклад «Волонтеров Победы» в сохранение исторической правы

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин направил приветствие участникам и гостям Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В послании отмечается, что движение «Волонтеры Победы» объединило множество энергичных людей в России и за ее пределами, завоевало общественный авторитет, а также внесло значительный вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий, передает ТАСС.

«Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет, а созданный при вашем деятельном участии Международный волонтерский корпус внес серьезный вклад в подготовку и проведение в этом году масштабных, содержательных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, способствовал реализации значимых патриотических, образовательных, гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне», – говорится в послании Путина.

Президент выразил признательность активной позиции волонтеров и поздравил их с десятилетием движения. По его словам, форум должен способствовать дальнейшему развитию добровольческого движения и укреплению его созидательного потенциала, пожелав участникам новых успехов.

Форум проходит с пятого по девятое ноября в Национальном центре «Россия». В нем участвуют 1 500 человек из 89 регионов России и более 30 стран. Мероприятие посвящено подведению итогов крупного международного проекта по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

