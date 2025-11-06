  • Новость часа«Газпром» побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 12:13 • Новости дня

    Путин отметил вклад «Волонтеров Победы» в сохранение исторической правы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса президент Владимир Путин отметил роль движения «Волонтеры Победы» в сбережении исторической правды о Второй мировой войне.

    Путин направил приветствие участникам и гостям Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В послании отмечается, что движение «Волонтеры Победы» объединило множество энергичных людей в России и за ее пределами, завоевало общественный авторитет, а также внесло значительный вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий, передает ТАСС.

    «Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет, а созданный при вашем деятельном участии Международный волонтерский корпус внес серьезный вклад в подготовку и проведение в этом году масштабных, содержательных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, способствовал реализации значимых патриотических, образовательных, гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне», – говорится в послании Путина.

    Президент выразил признательность активной позиции волонтеров и поздравил их с десятилетием движения. По его словам, форум должен способствовать дальнейшему развитию добровольческого движения и укреплению его созидательного потенциала, пожелав участникам новых успехов.

    Форум проходит с пятого по девятое ноября в Национальном центре «Россия». В нем участвуют 1 500 человек из 89 регионов России и более 30 стран. Мероприятие посвящено подведению итогов крупного международного проекта по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме открылась выставка в честь 10-летия движения «Волонтеры Победы».

    Президент России Владимир Путин на Красной площади провел встречу с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации в День народного единства.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    5 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Путин отметил: «Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», передает ТАСС.

    В завершение он подчеркнул, что ждет доклада от всех задействованных структур и предложил строить дальнейшую работу, исходя из этой задачи.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    5 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм альтернативой советской идеологии

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    Глава государства прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Президент напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

    «Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

    5 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    5 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о русофобии как оружии против России

    Путин: Русофобия в целом в центре внимания наших противников

    Путин заявил о русофобии как оружии против России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессивная идеология русофобии нацелена на разрушение единства народов России, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

    По его словам, такая политика реализуется зарубежными противниками именно потому, что без русского народа невозможно существование самой России, передает официальный сайт Кремля.

    «Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», – подчеркнул Путин.

    «За пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете об этом: теперь все чаще и чаще ведут [речь] о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», – добавил президент.

    «Выдумали даже особый термин – некая «постРоссия», то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется. И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается – и угрозы, значит, у нас сохраняются», – сказал Путин.

    «И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики», – отметил президент.

    По его словам, русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. «Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», – подчеркнул глава государства.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал помнить о русофобии европейцев.

    5 ноября 2025, 12:43 • Новости дня
    Реакцию Путина на обострение отношений с США сочли неожиданной для мира

    Sohu назвал реакцию Путина на обострение отношений с США неожиданной для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами, пишет Sohu.

    О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

    В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

    Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

    По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

    Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

    Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

    Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.

    5 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами, заявил президент России Владимир Путин.

    Во время совещания с Совбезом Путин отметил, что Россия придерживается обязательств по ДВЗЯИ, но должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками Договора, передает ТАСС.

    «Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    5 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России

    Tекст: Антон Антонов

    Внутри России недопустимо раздувать даже незначительные противоречия в обществе, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    «Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.

    Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.

    Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».

    Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.

    По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значимость заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Путин прокомментировал ситуацию, связанную с высказываниями президента США Дональда Трампа о возможности возобновления американских ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер отметил: «Да, действительно, это вопрос серьезный».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону немедленно приступить к возобновлению испытаний ядерного оружия. По его словам, такие меры нужны, потому что «другие страны уже этим занимаются».

    До этого Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    США запланировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    5 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина настоящим мужиком и человеком разума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец Илона Маска Эррол Маск отметил уравновешенность и рассудительность президента России Владимира Путина, назвав его настоящим мужиком.

    Маск в интервью ТАСС заявил, что неоднократно наблюдал за выступлениями Путина, отметив его спокойствие и взвешенность в оценках.

    «Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи», – подчеркнул Маск-старший.

    «Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете? Я мог бы сказать, что хотел бы быть в его команде или чтобы он был в моей команде. Я не хочу, чтобы он был в другой команде. Он нужен нам в нашей команде», – добавил он.

    Маск отметил, что его впечатление о российском лидере сложилось еще до личного приезда в Россию, когда он следил за его речами на международных встречах и в эфирах RT.

    Ранее Эррол Маск заявил о лидерстве России в развитии. Он назвал Москву лучшей столицей мира и заявил о своем желании оформить российское гражданство.

    5 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин поручил изучить динамику укрепления общероссийской идентичности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений для повышения эффективности государственной политики.

    Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение граждан, а именно – их оценка межнациональных отношений в регионе, городе или поселке, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Вот что важно – что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области. И конечно, чтобы получить достоверную картину и увидеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны точные инструменты». Он поручил с участием ведущих ученых и экспертов детально изучить уже накопленный опыт подобных исследований.

    Президент считает важным разработать предложения по совершенствованию инструментов социологических исследований, используя передовые научные подходы и современные разработки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в среду планирует провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

    5 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Песков: Москва не ставит сроки по вопросу ядерных испытаний

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не обозначал конкретных сроков для изучения вопроса о подготовке к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия не будет торопиться с решениями этот вопрос и постарается максимально объективно оценить позицию Вашингтона. Он добавил: «Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил, что Путин в курсе применения ИИ на прямой линии

    Песков: Путин в курсе применения ИИ на прямой линии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент следит за применением искусственного интеллекта при обработке обращений для предстоящей прямой линии, что подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил осведомленность Владимира Путина о деталях использования искусственного интеллекта в процессе сбора и обработки вопросов для прямой линии президента России, пишет ТАСС.

    На вопрос о том, в курсе ли Путин, что технологии ИИ применяются для работы с вопросами, Песков ответил: «Это же прямая линия с президентом, это его мероприятие. Как может быть без этого».

    По словам представителя Кремля, участие главы государства в процессе подразумевает осведомленность обо всех технических нововведениях и особенностях подготовки прямого эфира, включая применение современных цифровых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    В декабре 2024 года для прямой линии с президентом Владимиром Путиным искусственный интеллект определил топ-10 наиболее ожидаемых вопросов. В их числе: сроки завершения СВО, меры по снижению инфляции, тарифы ЖКХ и медицинское обеспечение граждан.

