    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    6 ноября 2025, 06:54 • Новости дня

    Снайперы «Запада» сорвали ротацию ВСУ и раскрыли позиции противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская группа войсковой группировки «Запад» сорвала плановую ротацию подразделения ВСУ на Украине, выявив позиции тяжелой техники с помощью современных разведтехнологий, сообщило Минобороны РФ.

    Российские снайперы разведывательной бригады группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделения ВСУ и вскрыли ключевые позиции сил противника, передает РИА «Новости». По информации Минобороны РФ, пара снайперов 96-й отдельной бригады разведки 1-й гвардейской танковой армии действовала с применением новейших разведывательных технологий. Снайперы своевременно выявили и уничтожили несколько бойцов ВСУ, пытавшихся провести плановую смену позиций, а также установили точное расположение вражеской тяжелой техники и артиллерийских орудий.

    Военное ведомство отмечает, что высокотехнологичное оборудование позволило не только засечь, но и зафиксировать координаты всех огневых точек противника. Эти данные, полученные в реальном времени, были сопоставлены с информацией от беспилотников и оперативно переданы командованию для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала спецоперации на Украине. Российский снайпер-доброволец уничтожил цель на удалении свыше двух километров. Снайпер Вооруженных сил России за один выход уничтожил более 30 коптеров «Баба-Яга».


    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 08:47 • Новости дня
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, попавшая в огневой мешок во время попытки атаки, ликвидирована в районе между Красноармейском и Родинским, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группа украинских военнослужащих попала в засаду между Красноармейском и Родинским в момент попытки атаковать позиции российских войск, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что солдаты ВСУ были намеренно допущены в определенный участок, после чего у них не осталось возможности выбраться.

    «Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», – сказал Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России ранее сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказались «идти деблокировать» украинских военных в Красноармейске.

    5 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    5 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России на окраине Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прочно удерживают позиции в районе улицы Павлова на южной границе Северска, контролируя жилые здания и продолжая наступательные действия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие уже осуществляют контроль над несколькими домостроениями в этом районе и продолжают развивать успех.

    Он также обратил внимание на сложность текущей операции из-за особенностей рельефа местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР.

    Ранее российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.

    6 ноября 2025, 04:31 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит Telegram-канал администрации региона слова Бочарова.

    Под удар попал 24-этажный жилой дом. При этом «в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет».т Также повреждены несколько балконов и были выбиты стекла в соседних зданиях.

    Кроме того, в нескольких районах Волгограда повреждены дома и машины, произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные оперативно прибыли на место.

    Для жителей подготовлен пункт временного размещения в десятом Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации во время работы саперов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда. В регионе на днях произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков дрона.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Bild: Киев опасается поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внутренняя аналитика ВСУ отмечает полное окружение украинских вооруженных сил в Красноармейске и Димитрове на фоне наступления российской армии, пишут западные СМИ.

    Украинские военные открыто признают возможность тяжелого ущерба из-за практически полного окружения своих позиций в Красноармейске и Димитрове. Официально Киев продолжает заявлять о контроле над населенными пунктами, однако источник Bild в ВСУ отмечает, что реальная ситуация на фронте куда более критична, цитирует немецкое издание ТАСС.

    Главной угрозой называют возможность полного окружения группировок украинских военных. Также обсуждается ответственность Владимира Зеленского за положение украинской армии.

    «Да, ситуация неприятная. Мы обороняемся, но утверждаем, что в России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательное подразделение действует для защиты города только тогда, когда уже представляется завершение разбирательства», – признал в интервью Bild неназванный украинский дипломат.

    Сторонники Зеленского уверяют, что удержание этих городов имеет значение для поддержки его реноме перед президентом США Дональдом Трампом. Считается, что потеря Красноармейска и Димитрова может стать значимым сигналом для Белого дома, особенно на фоне возможного изменения позиции Трампа по конфликту в Украине. По данным Bild, в Киеве опасаются последствий такого развития событий.

    4 ноября Министерство обороны России заявило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске и 17 зданий в Димитрове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил , что российские войска закрепились на улицах Павлова на южной окраине Северска в ДНР. Российские военные ранее зашли в Звановку на юге от Северска.

    Сейчас командиры ВСУ жалуются , что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью, с открытой формой туберкулеза и сердечными заболеваниями.

    6 ноября 2025, 03:52 • Новости дня
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    5 ноября 2025, 08:31 • Новости дня
    Бывший боец ВСУ заявил о поддержке России в Харьковской области

    Бывший боец ВСУ сообщил об ожидании жителей Харьковской области прихода России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области с нетерпением ждут прихода России, заявил бывший боец ВСУ и уроженец региона с позывным «Боб».

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области надеются на приход России и освобождение региона от националистического киевского режима, сообщил уроженец Харьковской области, бывший боец ВСУ с позывным «Боб», который сейчас воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС.

    «Люди, с которыми я общался, и в целом, да, все-таки больше ждут [Россию]. Вот именно те ценности, которые несет Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине», – сказал экс-военнослужащий ВСУ.

    По его словам, недовольство среди жителей началось после того, как на Украине запретили русский язык, причем подавляющее большинство харьковчан считает его родным. Он добавил, что вопрос языка стал для территории особенно болезненным и негативно воспринятым.

    «Боб» считает, что общество могло бы проявить большую активность в период госпереворота 2014 года. Также он отметил, что пример воссоединения Крыма с Россией мог бы повлиять на судьбу других русскоговорящих регионов Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимиру Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию.

    5 ноября 2025, 22:56 • Новости дня
    Сальдо: Одесские партизаны сорвали ж/д доставку оружия для ВСУ из Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил – Одесса, сорвав поставку натовских снарядов и техникой из Румынии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Одесские партизаны подорвали железнодорожное полотно на участке линии Измаил – Одесса, сообщил в Telegram-канале Сальдо. Акция была совершена ночью 17 октября, за несколько часов до отправления военного эшелона с вооружением и техникой НАТО, предназначенных для ВСУ на Украине.

    По словам губернатора, взрыв полностью сорвал переброску груза и нарушил логистическую цепочку поставок западного оружия, сделав проезд поездов с военной техникой небезопасным. «У врага нет тыла», – отметил Сальдо в своем сообщении.

    Он также сообщил, что сразу после происшествия сотрудники Службы безопасности Украины прибыли на место, изъяли у местной полиции все цифровые материалы и закрыли к ним доступ. По его данным, силовики пытаются скрыть масштабы происшествия и не допустить разглашения подробностей диверсии.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России поразили цеха сборки ракет «Фламинго».

    До этого оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

    Также Вооруженные силы России поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    5 ноября 2025, 08:10 • Новости дня
    Группа украинских боевиков сдалась в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области группа военнослужащих 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, сообщают информационные агентства.

    Украинские военные заявили, что их от смерти спасли российские бойцы, они выразили благодарность батальону ВС России «Нефрит» за это, передает ТАСС.

    По словам пленных, их бросили на первую линию обороны без подготовки и вооружения, также у них не было связи и снабжения.

    Ранее украинский военнопленный, сдавшийся в Красноармейске, рассказывал о событиях последней недели перед пленением. По его словам, его подразделение оказалось в окружении ВС России, оно просило командование вывести их из этого положения. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

    Другой украинский военнопленный сообщал, что его подразделение, сдавшееся под Купянском, испытывало голод.

    6 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»
    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    5 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Фидан призвал учесть ситуацию на фронте при урегулировании на Украине

    Фидан заявил о важности реалий на фронте при урегулировании на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что дипломатия и переговоры остаются единственным путем к справедливому миру на Украине, несмотря на сложности.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости учитывать фактическую ситуацию на линии фронта и интересы обеих сторон при мирных усилиях по Украине, сообщает ТАСС.

    Выступая на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, Фидан подчеркнул: «Мы убеждены, что можем достичь справедливого и прочного мира только дипломатическим путем. Имеющиеся [на этом пути] проблемы не изменят нашей решительной позиции в отношении достижения мира посредством диалога и переговоров».

    По его словам, для успеха переговоров важно, чтобы подход был реалистичным, отражал интересы сторон, соответствовал обстановке и динамике на фронте. Фидан отдельно отметил, что Турция будет продолжать сотрудничать с международными партнерами и прилагать целенаправленные усилия для достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары организовать четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан также выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров, и отметил важность поддержания диалога с Россией и Украиной.

    5 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Российские военные спасли офицера ВСУ, раненного сослуживцами при сдаче в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России оказали медицинскую помощь и спасли украинского офицера, которого Вооруженные силы Украины ранили при попытке капитуляции под Мелитополем, рассказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

    По его словам, российские военные спасли офицера вооруженных сил Украины, который был ранен своими сослуживцами во время попытки сдаться в плен, сообщает ТАСС.

    По словам Рубана, инцидент произошел в Запорожской области.

    «Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали сбросами не по мне, а именно по нему. Его ранило в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь и довели плюс-минус спокойно, сдали своим и пошли дальше работать», – рассказал Рубан.

    Он добавил, что украинскому офицеру предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» рассказали о действии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении.

    Украинские заградотряды запретили военнослужащим ВСУ отступать под Меловым.

    Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ участвовать в наступательных действиях.

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

