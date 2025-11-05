Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.4 комментария
Путин поручил изучить динамику укрепления общероссийской идентичности
Президент России Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений для повышения эффективности государственной политики.
Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение граждан, а именно – их оценка межнациональных отношений в регионе, городе или поселке, передает ТАСС.
Путин отметил: «Вот что важно – что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области. И конечно, чтобы получить достоверную картину и увидеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны точные инструменты». Он поручил с участием ведущих ученых и экспертов детально изучить уже накопленный опыт подобных исследований.
Президент считает важным разработать предложения по совершенствованию инструментов социологических исследований, используя передовые научные подходы и современные разработки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в среду планирует провести заседание Совета по межнациональным отношениям.