    Умер виновник ненависти к США во всем мире
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Власти Молдавии одобрили законопроект о закрытии Русского дома
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 13:07

    Эксперты сообщили о потере Starlink ВСУ под Красноармейском

    Детектор дронов «Тень» сообщил о потере Starlink у ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения украинской армии лишились терминалов Starlink в критически важном районе Донбасса, что затруднило их координацию и управление, сообщили в компании-разработчике российского детектора дронов «Тень».

    По их словам, подразделения ВСУ, находящиеся в оперативном окружении на Красноармейском направлении в ДНР, испытывают нехватку терминалов Starlink после активных действий ВС России по их обнаружению и уничтожению, передает ТАСС.

    По данным компании «Тень», ситуация, как ранее у 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, аналогична и для окруженных подразделений под Красноармейском. В компании отметили: «Технологическое превосходство и координация наших подразделений приносят реальные результаты на линии боевого соприкосновения».

    Разработчики сообщили, что система Starlink имеет ключевое значение для связи и управления войсками ВСУ, а ее потеря приводит к параличу управления, остановке обмена разведданными, передаче команд и корректировке огня. Без таких каналов связи противник теряет способность к согласованным и оперативным действиям.

    По утверждению источника, современные средства радиомониторинга и, в частности, детекторы дронов «Тень V4» вместе с комплексами РЭБ помогают эффективно блокировать воздушные маршруты доставки для украинской армии. Это затрудняет подпитку подразделений аккумуляторами, комплектующими и боеприпасами.

    «Враг теряет не только глаза и уши на поле боя, но и каналы снабжения», – подчеркнули в компании-разработчике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военкор сообщил об отказе бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) идти на деблокирование ВСУ в Красноармейске.

    5 ноября 2025, 11:07
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    4 ноября 2025, 23:25
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    4 ноября 2025, 16:45
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    5 ноября 2025, 08:47
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, попавшая в огневой мешок во время попытки атаки, ликвидирована в районе между Красноармейском и Родинским, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группа украинских военнослужащих попала в засаду между Красноармейском и Родинским в момент попытки атаковать позиции российских войск, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что солдаты ВСУ были намеренно допущены в определенный участок, после чего у них не осталось возможности выбраться.

    «Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», – сказал Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России ранее сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказались «идти деблокировать» украинских военных в Красноармейске.

    5 ноября 2025, 06:23
    Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на пригород Владимира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Владимира зафиксирована атака беспилотников на объект критической энергетической инфраструктуры, при этом все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать штатно, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

    По его словам, энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Авдеев отметил: «Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира». На данный момент на месте происшествия работают специалисты, а работы по устранению последствий начнутся в светлое время суток.

    Все объекты жизнеобеспечения функционируют нормально, нарушений в их работе не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нижнего Новгорода заявили о готовности оказать поддержку пострадавшим после атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников на территории Белгородской области. Мужчина получил ранения после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Свердловске в ЛНР.

    5 ноября 2025, 12:25
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 01:55
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    5 ноября 2025, 11:33
    Марочко сообщил о закреплении ВС России на окраине Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прочно удерживают позиции в районе улицы Павлова на южной границе Северска, контролируя жилые здания и продолжая наступательные действия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие уже осуществляют контроль над несколькими домостроениями в этом районе и продолжают развивать успех.

    Он также обратил внимание на сложность текущей операции из-за особенностей рельефа местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР.

    Ранее российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.

    4 ноября 2025, 14:55
    Системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Белгородской области в первой половине дня, сообщило Министерство обороны России.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Все беспилотники сбиты над территорией Белгородской области.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки ВСУ атаковали 12 районов региона с применением 112 беспилотников.

    В результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    5 ноября 2025, 08:31
    Бывший боец ВСУ заявил о поддержке России в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области с нетерпением ждут прихода России, заявил бывший боец ВСУ и уроженец региона с позывным «Боб».

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области надеются на приход России и освобождение региона от националистического киевского режима, сообщил уроженец Харьковской области, бывший боец ВСУ с позывным «Боб», который сейчас воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС.

    «Люди, с которыми я общался, и в целом, да, все-таки больше ждут [Россию]. Вот именно те ценности, которые несет Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине», – сказал экс-военнослужащий ВСУ.

    По его словам, недовольство среди жителей началось после того, как на Украине запретили русский язык, причем подавляющее большинство харьковчан считает его родным. Он добавил, что вопрос языка стал для территории особенно болезненным и негативно воспринятым.

    «Боб» считает, что общество могло бы проявить большую активность в период госпереворота 2014 года. Также он отметил, что пример воссоединения Крыма с Россией мог бы повлиять на судьбу других русскоговорящих регионов Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимиру Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию.

    5 ноября 2025, 08:10
    Группа украинских боевиков сдалась в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области группа военнослужащих 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, сообщают информационные агентства.

    Украинские военные заявили, что их от смерти спасли российские бойцы, они выразили благодарность батальону ВС России «Нефрит» за это, передает ТАСС.

    По словам пленных, их бросили на первую линию обороны без подготовки и вооружения, также у них не было связи и снабжения.

    Ранее украинский военнопленный, сдавшийся в Красноармейске, рассказывал о событиях последней недели перед пленением. По его словам, его подразделение оказалось в окружении ВС России, оно просило командование вывести их из этого положения. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

    Другой украинский военнопленный сообщал, что его подразделение, сдавшееся под Купянском, испытывало голод.

    5 ноября 2025, 06:52
    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Окружение крупной группировки ВСУ под Красноармейском стало результатом решения командования удерживать населенный пункт любой ценой, несмотря на потери среди личного состава, заявил бывший военный ВСУ с позывным Боб, сдавшийся в плен под Красноармейском и ставший членом добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря, воюющего сейчас вместе с ВС РФ в Запорожской области.

    По его словам, окружение украинской группировки под Красноармейском стало следствием решений командования ВСУ, которое, ставит стратегические точки выше жизней солдат, передает ТАСС. Боб сдался в плен под Красноармейском и сейчас входит в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, действующий вместе с российской армией в Запорожской области.

    По словам Боба, украинские командиры уделяют больше внимания фиксации своих позиций на карте, чем судьбам нескольких тысяч военнослужащих, чьи жизни оказываются под угрозой. Он отмечает, что тысячам людей приходится жертвовать собой без ясной цели.

    Доброволец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом последовать его примеру, сдаться в плен российским силам и тем самым сохранить свою жизнь. Он подчеркнул, что «лучше сохранить себе жизнь и задуматься, на той ли стороне они сражаются и стоит ли это того».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о существенных потерях окруженных подразделений ВСУ в районах Купянска и Красноармейска. Российский офицер сообщил, что в Красноармейске были обнаружены склады НАТО с техникой и вооружением на сумму 500 млн долларов.

    5 ноября 2025, 08:08
    Российские военные спасли офицера ВСУ, раненного сослуживцами при сдаче в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России оказали медицинскую помощь и спасли украинского офицера, которого Вооруженные силы Украины ранили при попытке капитуляции под Мелитополем, рассказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

    По его словам, российские военные спасли офицера вооруженных сил Украины, который был ранен своими сослуживцами во время попытки сдаться в плен, сообщает ТАСС.

    По словам Рубана, инцидент произошел в Запорожской области.

    «Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали сбросами не по мне, а именно по нему. Его ранило в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь и довели плюс-минус спокойно, сдали своим и пошли дальше работать», – рассказал Рубан.

    Он добавил, что украинскому офицеру предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» рассказали о действии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении.

    Украинские заградотряды запретили военнослужащим ВСУ отступать под Меловым.

    Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ участвовать в наступательных действиях.

    5 ноября 2025, 05:30
    Российский боец 8 км нес на плечах инвалида, чтобы эвакуировать из зоны боя

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий ВС России на плечах эвакуировал мужчину-инвалида из разрушенного поселка Торское Краснолиманского район ДНР, сообщила супруга спасенного Любовь Шмакова.

    По ее словам, в Торском никого уже не было, они с мужем уходили последними.

    «Все сгорело. Разведчик с позывным «Змей» и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было», – рассказала Шмакова РИА «Новости».

    Женщина указала на то, как от поселка до места эвакуации было около восьми км и весь путь боец пронес ее супруга. На точке им оказали помощь и пересадили на квадроцикл, чтобы эвакуировать в тыл.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский военный вынес 20 раненых под огнем в Запорожской области. Российские бойцы поделились водой с жителями села в Запорожской области. Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине.

    5 ноября 2025, 06:08
    Снайпер в ЛНР поразил цель на расстоянии более двух километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайпер с позывным Кольт совершил поражение бойца ВСУ с дистанции 2200 метров, используя винтовку калибра 12,7 мм.

    Снайпер-разведчик с позывным Кольт из состава 25-й общевойсковой армии Западной группировки уничтожил бойца ВСУ на расстоянии 2200 метров на краснолиманском направлении, передает ТАСС. По словам самого военнослужащего, стрелял он из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметра.

    Боец рассказал: «Рабочая дистанция, например, 375-го калибра – два километра, калибра 12,7 – примерно такая же. Но так как мы патроны сами пересобираем, мы можем эту дистанцию увеличить. Мой личный рекорд – 2200 метров с винтовки калибром 12,7. У моего товарища рекорд – 2000 метров ровно с винтовки калибром 375».

    Кольт уточнил, что целью стал солдат ВСУ. По его словам, противник полностью вышел из окопа, что позволило поразить его на предельной дистанции.

    5 ноября в России празднуется День военного разведчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер-доброволец уничтожил цель на расстоянии более двух километров. Группа снайпера Ярого уничтожила свыше 2,5 тыс. целей с начала спецоперации на Украине. Российский снайпер поразил за один выход более 30 коптеров «Баба-Яга».

    5 ноября 2025, 12:12
    Bild: Киев опасается поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внутренняя аналитика ВСУ отмечает полное окружение украинских вооруженных сил в Красноармейске и Димитрове на фоне наступления российской армии, пишут западные СМИ.

    Украинские военные открыто признают возможность тяжелого ущерба из-за практически полного окружения своих позиций в Красноармейске и Димитрове. Официально Киев продолжает заявлять о контроле над населенными пунктами, однако источник Bild в ВСУ отмечает, что реальная ситуация на фронте куда более критична, цитирует немецкое издание ТАСС.

    Главной угрозой называют возможность полного окружения группировок украинских военных. Также обсуждается ответственность Владимира Зеленского за положение украинской армии.

    «Да, ситуация неприятная. Мы обороняемся, но утверждаем, что в России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательное подразделение действует для защиты города только тогда, когда уже представляется завершение разбирательства», – признал в интервью Bild неназванный украинский дипломат.

    Сторонники Зеленского уверяют, что удержание этих городов имеет значение для поддержки его реноме перед президентом США Дональдом Трампом. Считается, что потеря Красноармейска и Димитрова может стать значимым сигналом для Белого дома, особенно на фоне возможного изменения позиции Трампа по конфликту в Украине. По данным Bild, в Киеве опасаются последствий такого развития событий.

    4 ноября Министерство обороны России заявило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске и 17 зданий в Димитрове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил , что российские войска закрепились на улицах Павлова на южной окраине Северска в ДНР. Российские военные ранее зашли в Звановку на юге от Северска.

    Сейчас командиры ВСУ жалуются , что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью, с открытой формой туберкулеза и сердечными заболеваниями.

