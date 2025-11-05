Эксперты сообщили о потере Starlink ВСУ под Красноармейском

Детектор дронов «Тень» сообщил о потере Starlink у ВСУ под Красноармейском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их словам, подразделения ВСУ, находящиеся в оперативном окружении на Красноармейском направлении в ДНР, испытывают нехватку терминалов Starlink после активных действий ВС России по их обнаружению и уничтожению, передает ТАСС.

По данным компании «Тень», ситуация, как ранее у 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, аналогична и для окруженных подразделений под Красноармейском. В компании отметили: «Технологическое превосходство и координация наших подразделений приносят реальные результаты на линии боевого соприкосновения».

Разработчики сообщили, что система Starlink имеет ключевое значение для связи и управления войсками ВСУ, а ее потеря приводит к параличу управления, остановке обмена разведданными, передаче команд и корректировке огня. Без таких каналов связи противник теряет способность к согласованным и оперативным действиям.

По утверждению источника, современные средства радиомониторинга и, в частности, детекторы дронов «Тень V4» вместе с комплексами РЭБ помогают эффективно блокировать воздушные маршруты доставки для украинской армии. Это затрудняет подпитку подразделений аккумуляторами, комплектующими и боеприпасами.

«Враг теряет не только глаза и уши на поле боя, но и каналы снабжения», – подчеркнули в компании-разработчике.

