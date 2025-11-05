Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Путин назвал «самый центр русской земли»
Путин назвал Тверскую область «самым центром русской земли»
Президент России Владимир Путин на встрече с Виталием Королевым, говоря о задачах, поставленных перед ним на посту губернатора Тверской области, объяснил, почему именно этот регион является «самым центром русской земли».
Президент России Владимир Путин на встрече с назначенным врио губернатора Виталием Королевым отметил, что Тверская область является «самым центром русской земли», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул , что Тверская область является одним из очень важных регионов, одним из центральных регионов. Путин назвал регион «непростым, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения»
«Это... самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», – заявил Путин.
По словам Путина, в регионе существует множество актуальных вопросов, требующих особого внимания со стороны властей. Несмотря на трудности, глава государства назвал Тверскую область «очень интересным регионом» для развития.
Виталий Королев поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил, что готов к выполнению поставленных задач.
Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.
Путин ранее предложил Королеву возглавить регион.