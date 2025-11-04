Следственные действия провели в подразделении украинской компании «Энергоатом»

Tекст: Ольга Иванова

Следственные мероприятия прошли в одном из филиалов обособленных подразделений украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», передает РИА «Новости». В сообщении компании в Telegram отмечается, что сотрудники «Энергоатома» сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, необходимые для расследования.

В заявлении подчеркивается: «Компания заинтересована во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий».

В «Энергоатоме» также заявили, что придерживаются принципа нулевой толерантности к проявлениям коррупции. При этом не уточняется, кто именно проводил следственные действия и с чем они были связаны. В компании не указали дополнительные детали относительно подозрений или обстоятельств, но пообещали дальнейшую открытость в вопросах расследования.

