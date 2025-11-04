Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Следственные действия провели в подразделении украинской компании «Энергоатом»
В одном из филиалов компании «Энергоатом» на Украине прошли следственные действия, при этом руководство подчеркивает приверженность нулевой терпимости к коррупции.
Следственные мероприятия прошли в одном из филиалов обособленных подразделений украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», передает РИА «Новости». В сообщении компании в Telegram отмечается, что сотрудники «Энергоатома» сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, необходимые для расследования.
В заявлении подчеркивается: «Компания заинтересована во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий».
В «Энергоатоме» также заявили, что придерживаются принципа нулевой толерантности к проявлениям коррупции. При этом не уточняется, кто именно проводил следственные действия и с чем они были связаны. В компании не указали дополнительные детали относительно подозрений или обстоятельств, но пообещали дальнейшую открытость в вопросах расследования.
