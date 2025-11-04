В СБ Белоруссии заявили о невозможности контрабанды сигарет без помощи Литвы

Tекст: Ольга Иванова

Жесткий режим контроля в приграничье Литвы исключает возможность контрабанды сигарет без содействия местных чиновников, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский во время открытия пограничной заставы на белорусско-литовской границе.

«В приграничье – если мы берем Литву, есть такая программа «Балтийская линия обороны», у поляков это «Восточный щит» – в инженерном плане оборудуются территории, отселяется население, установлен жесткий контрразведывательный режим. Возникает вопрос: как можно в таких условиях перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье?» – заявил Неверовский, его слова приводит агентство «БелТА».

Он уточнил, что белорусские пограничники при задержании участников нелегального перемещения сигарет регулярно обнаруживают сим-карты литовских операторов в используемых транспортных средствах. По его словам, подобные факты указывают на то, что «без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят».

Неверовский также напомнил, что до 2020 года стороны плотно сотрудничали и совместно предотвращали противоправную деятельность на границе. В настоящее время белорусская сторона призывает к восстановлению подобного взаимодействия, однако отклика со стороны Литвы пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко заявил, что выгодополучатели от контрабанды метеозондами находятся в Литве и других странах Евросоюза.

Правительство Литвы приняло решение приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц. Неделю назад с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой.