В Новороссийске включили системы оповещения из-за атаки беспилотников
В Новороссийске работают системы оповещения из-за атаки беспилотников, сообщили глава города Андрей Кравченко и оперативный штаб Краснодарского края.
«В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки беспилотников», – сообщил оперштаб в Telegram со ссылкой на Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», – говорится в сообщении Кравченко в Telegram.
Жителям, находящимся дома, рекомендовано держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, коридор или кладовая. Тем, кого тревога застала на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах и подземных переходах, избегать открытых пространств у побережья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября в результате атаки безэкипажных катеров был поврежден причал ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском. Во вторник в ходе атаки дронов пострадало административное здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.