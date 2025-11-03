  • Новость часаПодразделения России освободили 24 здания в Димитрове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский приграничный «сапог» навсегда останется в теле Эстонии
    Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    США запланировали первый пуск МБР после заявлений о возобновлении испытаний
    Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    6 комментариев
    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    Комментарии (9)
    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    Комментарии (10)
    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики

    Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики
    @ tvzvezda.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был продемонстрирован министру обороны России в рамках рабочей поездки по северным регионам, сообщили в Минобороны России.

    Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был представлен министру обороны России Андрею Белоусову во время его рабочей поездки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В министерстве уточнили, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев проинформировал Белоусова о назначении корабля. По его словам, «Иван Папанин» предназначен для действий в условиях арктических льдов как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что позволит повысить эффективность выполнения задач ВМФ в Арктике.

    В ведомстве также напомнили, что корабль успешно прошел все ледовые испытания и был введен в боевой состав ВМФ России в начале сентября 2025 года.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду ракетного атомного крейсера «Хабаровск» под руководством министра обороны России Андрея Белоусова.

    Атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками.

    Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале
    Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с ранеными участниками СВО сам подсказывал бойцам как встать для совместного фото, проявив заботу и внимание.

    Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости». Там он встретился с ранеными бойцами спецоперации на Украине, проходящими лечение в этом учреждении. Перед совместной фотографией в одной из палат Путин лично направлял бойцов, отмечая: «На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите».

    Как отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», глава государства уделил внимание всем участникам встречи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что камера использует специальную линзу.

    «Она всех берет. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», – заверил Песков присутствующих.

    Выяснилось, что подарки, которые бойцы спецоперации на Украине вручают Путину, хранятся в личной библиотеке главы государства в первом корпусе Кремля, передает ТАСС. По словам журналиста ВГТРК Павла Зарубина, библиотека президента насчитывает как минимум 10 тыс. книг, а недавно там появились новые стеллажи для подарков от участников спецоперации.

    В числе экспонатов – знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и часть танка «Леопард», подбитого российскими бойцами в 2023 году. Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента России Анна Курчавова уточнила, что эти подарки хранятся рядом с экземпляром Конституции, на которой приносит присягу президент, а также с редкими книгами, среди которых – свод правил государственного служащего от 1735 года.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Путин лично привез туда иконы, полученные от бойцов на день рождения.

    Путин выразил благодарность военным за подаренные иконы, которые, по его словам, спасли бойцам жизнь и на которых остались следы от пуль.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о повышенной боеготовности армии Тринидада и Тобаго

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы обороны Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности, всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны было предписано явиться на свои базы к вечеру пятницы.

    Вечерняя памятка, разосланная военнослужащим островного государства в Карибском море гласит, что Силы обороны переведены на уровень боевой готовности «Штат 1» – наивысший уровень оперативной готовности.

    Согласно приказу, все военнослужащие должны явиться на свои базы к 18.00, а общий сбор запланирован на 18.30, писала газета Trinidad Express в пятницу, 31 октября.

    Как стало известно из многочисленных разведывательных и военных источников, солдатам приказано вернуться на четыре основные военные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а офицерам Береговой охраны – в Стейблс-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу безопасности «Седрос».

    «Это не учения», – подчеркивается в памятке, в которой всем военнослужащим рекомендуется договориться с семьями и подготовиться к возможному карантину.

    Военнослужащим в отпуске, в предпенсионном отпуске или на больничном  предписано оставаться в официальных резиденциях в режиме ожидания, а лицам, находящимся в ежегодном отпуске, быть доступными для дальнейших распоряжений.

    Совещание старших должностных лиц, включая командующего полком, старших сержантов и командиров батальонов, состоялось около 11.00 утра пятницы

    Высокопоставленные военные источники сообщили газете о том, что эта мера предосторожности, переводящая Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки на региональном или национальном уровне.

    Силы обороны Тринидада и Тобаго состоят из четырех подразделений: полка, береговой охраны, воздушной охраны и резерва Сил обороны, которые действуют совместно в целях обеспечения национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США совершили кинетический авиаудар по катеру с наркоторговцами в Карибском море. Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны.

    «С начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее агентство подсчитало, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    Как писала ранее газета ВГЗЛЯД, военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР. Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.


    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 05:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, считает военный эксперт Виталий Киселев.

    «Даже сегодня они  не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

    По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и  превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

    Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

    Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

    При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

    «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 07:36 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что сейчас такой необходимости нет.

    «Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Песков также отметил, что сейчас основной акцент должен быть сделан на тщательной проработке вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что не будет комментировать информацию Financial Times о якобы отмене встречи Путина и Трампа из-за жестких условий Москвы по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 10:18 • Новости дня
    Пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный сообщил о тяжелых условиях, в которых оказались его товарищи под Купянском, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Алексей Виндер на видео, опубликованном Минобороны.

    Виндер, попавший в плен под Купянском, рассказал о тяжелом положении бойцов ВСУ на этом участке фронта, передает РИА «Новости». По его словам, солдатам приказали удерживать занятую постройку всего сутки, однако в итоге они провели там три-четыре дня без запасов еды и боекомплекта. «Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», – заявил он.

    Виндер уточнил, что он и его товарищи приняли решение сдаться согласно инструкции, которую нашли в листовках, сброшенных российскими военными. Офицер признался, что опасался быть расстрелянным при попытке сдаться, но у него не было другого выхода. Переправа через реку уже оказалась под полным контролем российских дронов и артиллерии, а в самом Купянске было много российских солдат.

    Военнопленный отметил, что в подобной ситуации «невозможно было сидеть уже», и отметил, что сдача позволила ему и сослуживцам сохранить жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики рассказали о длительном пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском. Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске. Военкор также назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в город.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 00:15 • Новости дня
    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу судебных приставов с профессиональным праздником и отметил важность их ответственной работы для правосудия в стране.

    Президент отметил, что история института судебных приставов в России насчитывает сотни лет, а ключевой этап ее развития пришелся на Великие реформы XIX века. Тогда судебные приставы стали неотъемлемой частью обновленных судебных учреждений.

    Путин отметил значимую роль службы в современной России, так как ведомство внесло большой вклад в развитие единой системы правосудия, укрепление законности и утверждение принципов правового государства.

    «Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах Российского государства, общества и всех граждан нашей страны», – сказал президент.

    Путин отдельно упомянул сотрудников, работающих в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах с непростой обстановкой, особо отметив их добросовестное выполнение служебного долга в сложных условиях.

    Глава государства подчеркнул, что судебные приставы, наращивая эффективность деятельности, должны действовать решительно и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служба ведется в интересах страны и народа  России, а их призвание – всегда быть на стороне закона и справедливости.

    «Еще раз поздравляю весь коллектив и, конечно, ветеранов Федеральной службы судебных приставов с праздником! Желаю вам успехов!» – подытожил он.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Зарубин анонсировал участие Путина в мероприятиях ко Дню народного единства

    Tекст: Вера Басилая

    В День народного единства президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации, а также совершит поездку в один из регионов России, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    О планах президента Владимира Путина принять участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    По словам Зарубина, Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград лицам, внесшим вклад в укрепление единства российской нации.

    «Путин также примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям», – отметил журналист.

    В течение недели также запланирована рабочая поездка президента в один из российских регионов. Кроме того, Путин проведет церемонию вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    Напомним, 4 ноября в России отмечают День народного единства.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин призвал опираться на интересы России в климатическом диалоге

    Путин: В климатическом диалоге необходимо опираться на интересы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым обратил внимание на важность соблюдения национальных интересов при обмене с Западом по климатической повестке.

    Эдельгериев в разговоре с главой государства подчеркнул, что России не следует в будущем поддаваться методикам и механизмам, созданным западными странами без учета российских интересов, передает ТАСС.

    «Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан», – отметил Путин в ответ.

    Президент подчеркнул, что соблюдение экологических правил непосредственно влияет на благополучие миллионов российских семей. По его словам, это необходимо сохранять в центре внимания.

    Напомним, Путин в субботу встретился в Кремле с помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи он назвал острой проблему водных ресурсов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    Bloomberg сообщил о поставке Британией новых крылатых ракет Киеву
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Губернатор Вологодской области объяснил драку с участием первого заместителя
    Лидера группы «Ногу свело» уличили в сборе средств для ВСУ
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Российский приграничный «сапог» навсегда останется в теле Эстонии

    Эстония ускоряет строительство дороги, которая должна обойти так называемый Саатсеский сапог, то есть кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской. Еще недавно Таллин мог рассчитывать на то, что эта земля станет эстонской. Что это за территория и как Эстония упустила свой шанс? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации