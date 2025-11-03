Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.3 комментария
В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».
Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».
В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».
По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.
В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».
Наибольшую тревогу на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.
Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.