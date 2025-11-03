Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Даже сегодня они не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

«В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.