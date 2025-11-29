Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации
Назначение Рустема Умерова главой украинской переговорной делегации вызвало недовольство на Украине из-за подозрений в его причастности к коррупционному скандалу, сообщает американская газета Washington Post (WP).
По данным WP, назначение секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине вызвало критику внутри страны, передает РИА «Новости».
В публикации подчеркивается, что назначение Умерова вызвало негативную реакцию из-за подозрений в том, что он тоже может быть замешан в нарастающем коррупционном скандале.
Ранее Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации для переговоров с США, партнерами Украины и Россией вместо Андрея Ермака.
На переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.
До этого Рустем Умеров прятался в Турции во время коррупционного скандала.