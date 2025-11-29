На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации

Tекст: Вера Басилая

По данным WP, назначение секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине вызвало критику внутри страны, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что назначение Умерова вызвало негативную реакцию из-за подозрений в том, что он тоже может быть замешан в нарастающем коррупционном скандале.

Ранее Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации для переговоров с США, партнерами Украины и Россией вместо Андрея Ермака.

На переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.

До этого Рустем Умеров прятался в Турции во время коррупционного скандала.

