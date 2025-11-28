  • Новость часаИдущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Сийярто: Путин заверил Орбана, что возможный саммит с США пройдет в Будапеште
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня

    Зеленский назвал своих представителей на переговорах с США

    Зеленский назначил на переговоры с США начальника генштаба Игнатова и главу СНБО Умерова

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    28 ноября 2025, 08:42 • Новости дня
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске

    Военкор Пегов сообщил о потерях ВСУ в Красноармейске из-за ресурсной сделки

    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки, рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

    По словам Пегова, Киев уничтожает своих солдат, продолжая бои в Красноармейске, чтобы не потерять контроль над шахтами редкоземельных материалов в регионе, передает ТАСС.

    Пегов, выступая на образовательной программе «Новые медиа Абхазии», сообщил, что Киев идет на такие меры ради сохранения важной сделки по редкоземельным материалам с США.

    Пегов подчеркнул, что власти Украины не могут отказаться от тех обязательств, которые дали «своим хозяевам», даже ценой жизни солдат.

    По словам Пегова, Киев создает иллюзию борьбы до последнего за ресурсы, но патриотизм тут ни при чем. Как рассказал военкор, мобилизованных украинцев фактически «сжигают» в окружении, чтобы выполнить экономические договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Источник Deep State ранее подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска.

    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские формирования применили кассетные артиллерийские боеприпасы НАТО против собственных отступающих военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские формирования применили кассетные боеприпасы НАТО против собственных военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что снаряды разорвались вблизи украинского укрепрайона, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

    Марочко также сообщил, что видеоматериалы позволили установить: огонь велся с целью заставить группу украинских военных вернуться на позиции. Эта группа пыталась бежать в противоположном от линии боевого соприкосновения направлении.

    По предварительной оценке Марочко, численность отступавших могла составлять до взвода.

    Марочко также сообщил: «С целью помочь украинским военнослужащим избежать карательных мер от своих «побратимов», наше спецподразделение провело залистование данного района с подробной инструкцией сдачи в плен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен на фронте.

    Бойцы подразделения «Север» рассказали о действиях украинских заградотрядов на Великобурлукском направлении.

    Заградительные отряды ВСУ не позволили украинским военным отступить под Меловым.

    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    28 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    28 ноября 2025, 09:03 • Новости дня
    Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Советник главы ДНР Кимаковский: Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых солдат ВСУ в Димитрове исчисляется сотнями. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные умирают из-за невозможности быть эвакуированными.

    По его словам, число раненых солдат ВСУ в Димитрове достигает сотен, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что положение украинских военных критическое – из-за отсутствия возможности эвакуации многие умирают без медицинской помощи.

    По словам Кимаковского, «в Димитрове действительно катастрофа для противника. Там количество раненых идет на сотни, они умирают от отсутствия помощи, а вывести украинское командование их не может». Он отметил, что среди заблокированных в этом районе находятся элитные спецподразделения ВСУ, а также мобилизованные бойцы и военные, покинувшие Красноармейск.

    Сложившаяся ситуация, по словам Кимаковского, связывается с масштабной блокадой города, что делает любое передвижение украинских военных крайне затруднительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

