В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

Tекст: Анастасия Куликова

«Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

«Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.