Tекст: Елизавета Шишкова

Мема* на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что президент России Владимир Путин говорит правду о позиции России к Европе, а глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет ложную информацию.

По словам Мема, Россия хочет налаживать отношения и деловое сотрудничество с Европой, а также рассматривает европейские страны как ценных партнеров и друзей. Он утверждает, что россияне проявляют интерес к Европе, в частности любят проводить там отпуск.

Политик также отметил, что слова Путина о желании сотрудничать с европейскими странами соответствуют действительности, тогда как глава ЕК намеренно искажает реальную картину для своей аудитории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры переживают из-за возможности завершения конфликта на Украине. Доктор по теории международных отношений Дьердь Варга отметил, что такая перспектива вызывает у них тревогу.