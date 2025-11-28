Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.10 комментариев
Финский политик Мема заявил о лжи фон дер Ляйен и правоте Путина
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема* обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи о намерениях России по отношению к европейским странам, приведя пример заинтересованности россиян в партнерстве.
Мема* на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что президент России Владимир Путин говорит правду о позиции России к Европе, а глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет ложную информацию.
По словам Мема, Россия хочет налаживать отношения и деловое сотрудничество с Европой, а также рассматривает европейские страны как ценных партнеров и друзей. Он утверждает, что россияне проявляют интерес к Европе, в частности любят проводить там отпуск.
Политик также отметил, что слова Путина о желании сотрудничать с европейскими странами соответствуют действительности, тогда как глава ЕК намеренно искажает реальную картину для своей аудитории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры переживают из-за возможности завершения конфликта на Украине. Доктор по теории международных отношений Дьердь Варга отметил, что такая перспектива вызывает у них тревогу.
