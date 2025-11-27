Росавиация назвала ЧП с Ан-2 в Архангельске серьезным авиаинцидентом

Tекст: Катерина Туманова

В Росавиации добавили, что самолет Ан-2 из парка 2-го Архангельского объединенного авиаотряда выполнял рейс в областную столицу из села Лешуконское. На борту были 14 человек: два пилота и 12 пассажиров.

По предварительным данным, пострадавших и обратившихся за медпомощью нет, у самолета поврежден узел амортизатора.

«Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего занимается Архангельское МТУ Росавиации», – сообщил в Telegram-канале ведомства его представитель.

Он уточнил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель – установить причины серьезного авиационного инцидента и принять мер по предотвращению подобного в будущем.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что в аэропорту Архангельска самолет Ан-2 получил повреждение шасси при приземлении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, воздушное судно, выполнявшее рейс из Братска в Новосибирск, было вынуждено прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Один человек погиб при жесткой посадке самолета Ан-2 на юге Красноярского края.