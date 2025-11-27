Актеры Адабашьян и Крючкова стали первыми лауреатами кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Актеры Александр Адабашьян и Светлана Крючкова стали обладателями награды в основных актерских номинациях первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Она проходит в Мастерской «12» режиссера Никиты Михалкова, передает РИА «Новости».

Оба актера получили премию за роли в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, который был заявлен для участия от России.

В числе других лауреатов – Анвар Картаев, признанный лучшим актером второго плана за работу над лентой «В погоне за весной» (Узбекистан), а также Соня Хуссейн, получившая приз как лучшая актриса второго плана за фильм «Термит», созданный при участии Пакистана и Канады.

В этом году на рассмотрение экспертного совета поступили 34 фильма из стран с общими культурными и духовными традициями. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.

Победитель в главной номинации получает премию, эквивалентную 1 млн долларов, а в других категориях – по 250 тыс. долларов. Лауреаты определяются голосованием экспертного совета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на открытии кинопремии «Бриллиантовая бабочка» официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия смогла опровергнуть многочисленные попытки отмены своей культуры.

До этого народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев отметил, что России не нужно бороться за премию «Оскар».