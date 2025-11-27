Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин заявил о готовности России построить АЭС малой мощности в Киргизии
Россия готова приступить к строительству атомной электростанции малой мощности в Киргизии, если Бишкек одобрит этот проект, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что пока строительство подобных станций реализует только Россия, несмотря на заявления других государств о готовности выполнять такие проекты, передает РИА «Новости».
«У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты», – сказал Путин.
На прошлой неделе Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Он заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно. Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС.
В сентябре Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз».