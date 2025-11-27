Tекст: Денис Тельманов

При подписании мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине интересы страны должна представлять сторона с бесспорной легитимностью, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, только так можно избежать ситуации, при которой достигнутые договоренности окажутся уязвимыми из-за изменений во внутренней политике Украины.

Грушко подчеркнул: «Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить».

Он пояснил, что Москва придает особое значение тому, кто именно от Украины будет участвовать в переговорах, чтобы не возникало сомнений в легитимности этой стороны.

Таким образом, Россия настаивает, чтобы соглашения были подписаны представителями Украины, чья законность не вызовет вопросов ни у сторон конфликта, ни на международной арене. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость будущих договоренностей.



Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима, однако не считает его легитимным лицом для подписания юридических документов.

Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Зеленский не может подписывать мирное соглашение между Россией и Украиной, так как больше не является президентом.

Элиты на Украине поднялись против Зеленского, в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства при поддержке Запада атаковали окружение Зеленского, из-за чего он за один день лишился главных соратников и теперь рискует потерять все.