Грушко: Соглашения от Украины должны подписывать легитимные представители
Власти России считают, что для заключения мирного соглашения на Украине необходим участник с бесспорной легитимностью, чтобы избежать проблем с исполнением договоренностей, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.
При подписании мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине интересы страны должна представлять сторона с бесспорной легитимностью, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, только так можно избежать ситуации, при которой достигнутые договоренности окажутся уязвимыми из-за изменений во внутренней политике Украины.
Грушко подчеркнул: «Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить».
Он пояснил, что Москва придает особое значение тому, кто именно от Украины будет участвовать в переговорах, чтобы не возникало сомнений в легитимности этой стороны.
Таким образом, Россия настаивает, чтобы соглашения были подписаны представителями Украины, чья законность не вызовет вопросов ни у сторон конфликта, ни на международной арене. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость будущих договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима, однако не считает его легитимным лицом для подписания юридических документов.
Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Зеленский не может подписывать мирное соглашение между Россией и Украиной, так как больше не является президентом.
Элиты на Украине поднялись против Зеленского, в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства при поддержке Запада атаковали окружение Зеленского, из-за чего он за один день лишился главных соратников и теперь рискует потерять все.