Лидер французских левых Меланшон: Зеленский ничьим президентом не является

Tекст: Антон Антонов

«Кто будет подписывать мир? Скажете Зеленский? Да вы шутите. Он ничьим президентом не является, его мандат истек в мае прошлого года», – приводит слова Меланшона ТАСС.

Политик отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что проведение выборов после подписания соглашения может привести к отказу нового президента от обязательств, подписанных Зеленским.

По словам Меланшона, только легитимно избранный украинский президент должен ставить подпись под мирным соглашением. «Кого они захотят, это не наше дело, но он и будет подписывать мирное соглашение», – заявил лидер французской партии.

Меланшон потребовал от украинских властей восстановить права профсоюзов и оппозиционных партий, которые, по его словам, оказались на Украине фактически под запретом. Он считает, что именно честные президентские и парламентские выборы создадут условия для перемирия, которого добиваются европейские страны, а попытки игнорировать эти вопросы ведут лишь к затягиванию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но возник вопрос о том, кто будет подписывать документы. Путин подчеркивал, что Конституционный суд Украины запрещает продление президентского срока, а полномочия Зеленского истекли. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.