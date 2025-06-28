Спикер Рады Стефанчук заявил о подготовке закона для «послевоенных выборов» на Украине

Tекст: Вера Басилая

Верховная рада Украины работает над специальным законом, который будет регулировать проведение так называемых послевоенных выборов, передает ТАСС.

Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью отметил, что разрабатывается проект, регулирующий условия проведения следующих выборов в стране после завершения военного положения. Он сообщил, что рассматриваются различные базовые сценарии, чтобы обеспечить гражданам возможность реализовать свое конституционное право на участие в выборах.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что пока не считает возможным уйти с поста президента. Официальный срок его президентских полномочий завершился 20 мая 2024 года, однако выборы не были проведены из-за военного положения.

Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что Украина игнорирует решение своего Конституционного суда, согласно которому президентский срок не может быть продлен. Российский лидер подчеркивал, что срок полномочий Зеленского истек и легитимность не может быть восстановлена.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Владимира Зеленского, чтобы завершить переговоры, но подпись под документом должна стоять легитимных властей.