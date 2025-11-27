Кассация признала законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру

Каллас потребовала сократить численность армии России

Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

Tекст: Вера Басилая

Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.