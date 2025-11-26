Умер актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Майкл ДеЛано

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти Майкла ДеЛано сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин, передает Lenta.ru. Актер скончался еще 20 октября в одной из клиник Лас-Вегаса. Причиной смерти стал сердечный приступ, подробности подтвердил его близкий родственник. Майкл ДеЛано был не только актером, но и певцом.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1960 году, выступая под именем Key Larson. На большом экране он впервые появился в 1971 году, сыграв в вестерне «Кэтлоу» с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Особую известность артисту принесла роль управляющего казино Уолша в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквеле. В фильмографии ДеЛано насчитывалось более 70 проектов. Он был женат на Джин 28 лет. У него осталась дочь по имени Бри, а также внуки Майкл и Линкольн и внучка Джексон.

