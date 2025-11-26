В ЕС заявили о вводе новых обязанностей для ИТ-компаний по защите детей

Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
ЕС заявил о новых обязанностях ИТ-компаний по защите детей от сексуальной эксплуатации
Совет ЕС утвердил новые правила для IT-компаний по борьбе с деструктивным контентом для детей, передает ТАСС.
Согласно документу, национальные власти получили право требовать от интернет-платформ удаления, блокировки или недопущения распространения материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.
Поисковые системы, по новым правилам, обязаны исключать такие страницы из поисковой выдачи. Также будет создан специальный Центр по проблемам сексуальной эксплуатации детей, который займется обработкой отчетов, взаимодействием с Евроюстом и ведением базы данных поступающих случаев.
Все онлайн-сервисы должны будут анализировать риск использования их платформ для публикации запрещенных материалов. Регламент делит сервисы на три категории риска – высокую, среднюю и низкую. Компании из первой группы могут быть обязаны принимать участие в создании специальных технологий для противодействия угрозе.
Временная мера, разрешающая компаниям добровольно сканировать сервисы на запрещенный контент о насилии над детьми, становится постоянной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские регуляторы инициировали проверку четырех крупных порноресурсов, подозревая недостаточные меры по ограничению доступа для несовершеннолетних.
Технологические компании Евросоюза и Британии опасаются массовых нарушений приватности при реализации мер по борьбе с детской порнографией.
В Европоле отметили, что преступные группировки в Евросоюзе используют детей в противозаконной деятельности через интернет.