Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Путина и Орбана
Информация о вероятных контактах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет предоставлена позже, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кремль официально проинформирует о возможных контактах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости. Сообщение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на запрос журналиста издания Life Александра Юнашева.
Поводом для комментария стали сообщения венгерских СМИ, согласно которым Орбан может встретиться с Путиным в пятницу.
Ранее Песков сообщал, что последний раз Владимир Путин и Виктор Орбан провели беседу 17 октября.