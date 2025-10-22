Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Орбаном
На данный момент новый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет», – заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что предыдущая беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние отношений Владимира Путина с Виктором Орбаном на выбор города для переговоров.
Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.