    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 12:34 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Орбаном

    Песков заявил об отсутствии планов нового разговора Путина и Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент новый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Информацию об отсутствии новых планов на телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что такого разговора пока нет в расписании.

    «Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет», – заявил Песков журналистам.

    Представитель Кремля напомнил, что предыдущая беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние отношений Владимира Путина с Виктором Орбаном на выбор города для переговоров.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.

    21 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    @ REUTERS/Bogdan Cristel

    Tекст: Валерия Городецкая

    На нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии, где перерабатывалась российская нефть, произошли два серьезных инцидента, причины пока не установлены.

    В понедельник на территории Восточной Европы зафиксированы два ЧП на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Коммерсант». В полдень взрыв прогремел на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта загорелся завод MOL.

    В Венгрии для локализации пожара на объекте задействовали 17 пожарных расчетов, а также собственные силы предприятия. По словам представителей MOL, объекты, не пострадавшие от пожара, постепенно возобновляют работу, ущерб от ЧП оценивается. Компания не исключает использования стратегических резервов для снабжения страны топливом.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заверил, что поставки топлива в Венгрию в порядке, а обстоятельства пожара расследуются максимально тщательно. Причина инцидента пока не установлена. Завод MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба».

    В тот же день, 20 октября, около полудня произошел взрыв на румынском заводе Petrotel-Lukoil, управляемом дочерней компанией «Лукойла». В момент взрыва предприятие не работало из-за плановой остановки, однако пострадал 57-летний рабочий. Он получил серьезные травмы ноги и головы.

    Причины обоих инцидентов официально не названы, неизвестно, связаны ли они друг с другом. На обоих заводах перерабатывалась российская нефть.

    Ранее Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    Комментарии (27)
    21 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Комментарии (24)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (660)
    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    Комментарии (8)
    21 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Комментарии (5)
    21 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Источник в Анкаре опроверг сообщения о маршруте Путина в Будапешт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации о маршруте возможного перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    Дипломатический источник в Анкаре подчеркнул, что турецкие власти не обладают сведениями о маршруте возможного полета президента России Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что что Турция не передавала прессе никаких данных о маршрутах российского лидера и не располагает подобной информацией.

    Ранее портал AirLive, который занимается мониторингом авиаперелетов, выдвинул предположение, что Путин может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии. В публикации портала AirLive утверждалось, что эта информация якобы получена от турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что МИД Польши угрожает препятствовать пролету самолета Путина. Болгария пообещала открыть свое воздушное пространство для рейса президента России. Песков опроверг слухи о возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Радионова предложила Путину разработать и обсудить Экологический кодекс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора предложила создать Экологический кодекс, объединив нормативные документы, принятые за последние пять лет.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вернуться к идее создания Экологического кодекса, передает РИА «Новости». Она отметила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято множество документов, которые важно кодифицировать.

    Радионова напомнила, что инициатива по обсуждению Экологического кодекса ранее звучала на Невском экологическом форуме от Валентины Матвиенко. По ее словам, систематизация законодательства позволит повысить эффективность регулирования в природоохранной сфере.

    Она также доложила о работе по надзору за недродобывающими компаниями. Согласно данным Росприроднадзора, лишь семь процентов таких предприятий подпадают под плановые проверки. Для повышения контроля Радионова предложила использовать снимки «Роскосмоса» для мониторинга объектов без обязательных физических проверок.

    Глава ведомства рассказала о проекте «Президентский медвежий патруль» в Арктике, который за пять лет наблюдал более 25 белых медведей, издал пособие для работников и жителей Арктики. «Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», – заявила она.

    Владимир Путин поинтересовался реализацией федерального проекта «Чистый воздух». Радионова отметила, что к программе подключились 29 городов, предприятия предоставляют отчеты о внедрении экологических мероприятий, а правительство требует подтверждения результатов инструментальными замерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о работе «Медвежьего патруля» в Арктике, который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем».

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Росприроднадзора поднял вопрос о способах фиксации успехов по снижению вредных выбросов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Путину доложили об успехах «Президентского медвежьего патруля» в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе «Медвежьего патруля», который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем» в Арктике.

    По словам Радионовой, проект, инициированный Путиным, призван снизить число конфликтов между белыми медведями и человеком, передает РИА «Новости».

    «Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы наблюдали более 25 особей, издали книгу и пособие для тех, кто работает или живет в Арктике. Были конфликтные ситуации – одного медвежонка даже доставили самолетом в Москву для лечения, специалисты Московского зоопарка оказали помощь», – сообщила глава Росприроднадзора.

    Она также отметила, что выпущенное пособие помогает жителям и работникам Арктики правильно вести себя в местах обитания хищников. По итогам этого года Радионова сообщила, что не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, и добавила, что ведомство гордится достигнутым результатом.

    Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.

    На встрече Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.

    «На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.

    Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой поднял вопрос о том, как именно ведомство фиксирует успехи в снижении вредных выбросов.

    Глава государства напомнил о существовании программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу в городах и уточнил, на основании чего ведомство оценивает результаты: вложенными средствами в оборудование или фактическим уменьшением выбросов, передает ТАСС.

    «Вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая, по городам, – напомнил глава государства. – Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?» – сказал Путин.

    Радионова сообщила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий надзорное ведомство, требует отчета не по бумаге, а по результатам инструментальных замеров.

    Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась исполнять решение МУС об «аресте» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не намерены задерживать президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, поскольку не признают решения Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

    В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.

    «Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.

    Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 01:27 • Новости дня
    Освобожденный из плена ХАМАС Максим Харкин захотел лично поблагодарить Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин выразил стремление посетить Россию и поблагодарить Владимира Путина за оказанную поддержку.

    Максим Харкин, недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса, на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром рассказал о своем желании приехать в Россию и лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за помощь во время пребывания в плену, передает ТАСС.

    Лазар отметил, что встреча с Харкиным была очень эмоциональной, а сам Харкин надеется приехать в Россию в ближайшие месяц-полтора, если позволит здоровье.

    Главный раввин России сообщил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто поддерживал его молитвами и усилиями по освобождению. По словам Лазара, Харкин рассказал, что плен изменил его: он стал мудрее и еще сильнее уверовал в Бога.

    Лазар также подчеркнул, что несмотря на значительную потерю веса из-за голодовки, Харкин стал морально крепче. Бывший заложник теперь молится за погибших заложников, чьи тела до сих пор не возвращены семьям, и, по словам Лазара, стал иначе ценить жизнь и единство народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Израильские эксперты завершили опознание тела Ронена Энгеля, переданного Израилю в рамках соглашения. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Песков анонсировал мероприятие Путина с Генштабом ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести мероприятие, посвященное военной тематике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    У Путина запланировано мероприятие «по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», цитирует Пескова ТАСС.

    Подробностей Песков не сообщил.

    Ранее Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 12:26 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует лично посещать саммит G20 в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин не планирует сам участвовать в саммите G20 в Южно-Африканской Республике, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что Кремль своевременно сообщит о составе делегации.

    Ранее Песков сообщал, что делегация России будет участвовать в ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге.

    Комментарии (0)
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа
    Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
