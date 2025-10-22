Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Орбаном

Песков заявил об отсутствии планов нового разговора Путина и Орбана

Tекст: Вера Басилая

Информацию об отсутствии новых планов на телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что такого разговора пока нет в расписании.

«Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет», – заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что предыдущая беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние отношений Владимира Путина с Виктором Орбаном на выбор города для переговоров.

Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.