Эксперт Юрченко заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, оборона Гуляйполя станет крайне сложной задачей для вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Юрченко добавил, что российская армия уже подошла к городу, а его удержание обернется серьезными потерями для украинских военных.

Эксперт отметил, что в Гуляйполе почти не вкладывались средства в инфраструктуру с 2014 года, большая часть города состоит из одноэтажных домов. Особое затруднение для ВСУ создает река Гайчур: «оставляя передний край города им придется ее преодолевать», – отметил он. Эксперт добавил, что по сравнению с Мариуполем, где была развитая промышленность и подземные сооружения, у Гуляйполя таких преимуществ нет, а уличные бои в малоэтажной застройке будут особенно тяжелыми.

Юрченко также указал на дополнительные сложности отступления для украинских военных, так как в городе работают заградотряды, затрудняющие отход частей ВСУ. Он подчеркнул – проще всего украинской стороне будет сдать населенный пункт, иначе потери будут «просто несоизмеримые».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило продвижение войск России к Гуляйполю.

Вооруженные силы Украины ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.