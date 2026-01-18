Объединение внешней торговли Германии назвало «гротеском» пошлины Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) резко отреагировало на решение США о введении новых пошлин против ряда европейских стран, назвав его «гротескным», передает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с февраля будет введена пошлина в размере 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, а затем этот тариф увеличится до 25%. Ограничения, по словам Трампа, останутся до заключения сделки по покупке Гренландии.

Глава BGA Дирк Яндура в своем заявлении подчеркнул: «Объявление о введении новых американских пошлин на товары из некоторых европейских стран – это гротеск. США наказывают участников миссии НАТО – это просто немыслимо. Это новая низшая точка в американо-европейских торговых отношениях». Он отметил, что поддержка Дании остается важной, а использование пошлин как политического оружия в итоге принесет убытки всем сторонам.

В свою очередь, немецкое объединение автомобильной промышленности (VDA) также выразило тревогу по поводу новых ограничений. Глава объединения Хильдегард Мюллер заявила изданию Welt, что ущерб для немецкой и европейской промышленности может быть огромным, особенно в нынешних непростых условиях. По мнению Мюллер, действия США – это серьезный удар по трансатлантическим отношениям, а ЕС необходим стратегический и скоординированный ответ, чтобы избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский парламент заявил о намерении остановить торговую сделку с США из-за тарифов, введенных Дональдом Трампом.

Лидер Лейбористской партии Британии Киир Стармер назвал действия США в отношении Гренландии «совершенно неправильными».

Дональд Трамп ввел пошлины против стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии.